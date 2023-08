Park Wan Suh, “Pese a todo, un final feliz’”

ⓒ Getty Images Bank

Desde la ventana de la sala de estar se ve directamente la ruta 43. Eso fue lo que más me gustó de la casa desde la primera vez que entré. Además, la parada del bus con marquesina para protegerse de la lluvia y el sol, y un banco para esperar cómodamente, está muy cerca. Esa ruta es la que conduce a Seúl. Los autobuses interurbanos que paran allí llevan distintos números y van a Seúl desde grandes y pequeñas ciudades o condados próximos a la capital, pero tienen en común que retornan al llegar a la estación de Gang-byeon, de la línea 2 del metro.

Si tomo cualquier autobús de esa ruta puedo enlazar directamente con la línea circular del metro, la Línea 2. Solo pensar eso servía para calmar la ansiedad que se apoderaba de mí por haber soñado temerariamente con vivir en el campo.









Se oyeron risas aquí y allá. Eran risas espesas y malévolas. Solo había seis o siete pasajeros, pero sentí miedo al ver que, hambrientos de cosas con que entretenerse, intentaban divertirse conmigo.

-Oiga, abuela. No debe subir al autobús por la puerta abierta, sino por la puerta delantera. De-lan-te-ra. ¿Me entiende?

Quería replicarle que no estaba sorda, pero me abstuve. Sentí que las miradas burlonas se centraban en mí y me quedé de pie en medio del autobús, aferrada a un asa y tambaleándome impotente.





여기저기서 웃음 소리가 들렸다.

웃음소리는 탁하고 악의적이었다.

승객은 예닐곱 사람밖에 안 됐지만

나는 오락에 굶주린 그들이 장난삼아 나를 갖고 놀려 한다는 걸 깨닫고

슬그머니 무서운 생각이 들었다.





“할머니, 버스는 열린 문으로 타는 게 아니라 앞문으로 타는 거예요.

앞문이요, 앞문. 알아들었어요?”





나 귀먹지 않았다고 대들고 싶은 걸 참았다.

싱글대는 시선이 나에게 집중된 걸 느끼면서

버스 한 가운데서 손잡이를 잡은 채 무력하게 흔들리고 있었다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La protagonista, en su tan esperada salida, se decepciona ante la fría y seca realidad. Pero gracias al amable taxista, siente que todavía el mundo tiene esperanza. En realidad el joven conductor no hizo nada grandilocuente. Solo priorizó la ética a su beneficio propio, y consideró el perjuicio para la otra persona. Pero la protagonista aprecia esa consideración como una gran bendición. En un mundo materialista las relaciones humanas se desintegran y los conflictos sociales se agudizan, pero pese a todo, si mantenemos una mínima cortesía y respeto hacia los demás, nuestra vida tendrá “un final feliz”.









-Señora, ¿por qué se va sin el cambio?

Entonces recordé que había pagado con un billete de 10.000 wones y otro de 5.000 wones, pero me había bajado apresuradamente sin recibir el cambio.

-¿Se ha molestado en dar la vuelta para darme este dinero?

-¿Por qué no?

Era un joven de aspecto rústico, más que sencillo, pero sus dientes - que dejaban entrever su gran sonrisa- eran blancos y limpios. Eran tan brillantes que, en vez de una expresión de agradecimiento y elogio, de mi boca salieron estas palabras ridículas: “Qué buen país es este donde vivo”.

-Señora, con razón pensé que tenía buen estilo. Ha estado mucho tiempo en el extranjero, ¿verdad?

Ni afirmé ni negué, y solo sonreí ampliamente, esperando que yo también fuera una bendición para el joven, al igual que él lo había sido para mí.





“사모님, 거스름돈도 안 받고 내리시면 어떡해요?”





그제서야 만원짜리와 오천원짜리를 내고 그냥 내린 생각이 났다.





“그럼 이 돈 때문에 일부터 유턴까지 해 왔단 말예요?”





“당근이죠”





생기긴 소박하다기보다는 촌스럽게 생긴 젊은이였지만

활짝 웃는 잇속이 희고 깨끗했다.

나는 그게 눈부셔

뭐라고 고맙다는 인사와 칭찬의 말을 합쳐서 한다는 소리가 엉뚱하게도

‘우리나라 참 좋은 나라네’ 였다.





“사모님, 어쩐지 멋쟁이나 싶었는데 외국에서 오래 사시다 오셨나봐요. 그렇죠?”





나는 긍정도 부정도 하지 않고 다만 활짝 웃어주었다.

그가 나에게 축복이 되었듯이 나도 그에게 축복이 되길 바라면서.









Park Wan Suh nació en 1931 en Gyeonggi y falleció en 2011. Debutó como escritora en 1970 con la novela ‘El árbol desnudo’.