‘Celebrity’ & Lee Chung Ah

Celebrity (셀러브리티)





La historia de ‘Celebrity’ gira en torno a Seo Ari, una joven que antes era rica pero que ahora es una simple y humilde vendedora de cosméticos a domicilio. Es honesta, segura de sí misma porque en ningún momento deja que la falta de recursos dañe su autoestima, y aunque su situación no es de las mejores está satisfecha con su vida. Se mantiene alejada de las redes sociales pese a que no puede evitar sentir curiosidad, consciente de que son un “lujo” para ella que tiene que luchar cada día para sobrevivir, y también de que solo la harán desear lo que no puede tener y saborear la frustración cada día. No obstante, el cambio llega de pronto tras reencontrarse casualmente con una amiga de la secundaria, Oh Minhye, quien aunque cuando iban al colegio juntas no era nadie al ser una chica que pasaba totalmente inadvertida, ahora está hecha toda una celebridad: una influencer que tiene fama y dinero, y que vive entre fiestas ostentosas, artículos de lujo, casas extravagantes y la adoración de personas desconocidas.





Rápidamente, Ari se adentra en el mundo de las redes sociales y se convierte en breve en una influencer a la que siguen millones de personas por su belleza natural, buen estilo, personalidad y su directa forma de hablar. Así emerge como una estrella en un mundo donde la fama y la popularidad son fuentes de dinero, aunque su desmoronamiento llega tan rápido como su ascenso por la envidia de otros, quienes para contrarrestar su influencia y bajarla de donde está difunden críticas maliciosas, la amenazan e incluso inventan rumores falsos. Ari no se deja y lucha por defender todo lo que ha llegado a obtener, aunque esa batalla termina con su derrota y su muerte.





Pasado un tiempo y para la sorpresa de todos Ari, quienes todos creían que había muerto, reaparece en las redes sociales. Inicia una transmisión en vivo y empieza a revelar el lado feo del mundo de los influencers, así como las agresiones que recibió de sus rivales y antagonistas. ¿Será una venganza de Ari, quien retorna de entre los muertos, contra quienes la arrastraron del pedestal hasta el piso?





ⓒ J,WIDE-COMPANY

Rostros del cine coreano: lee Chung Ah





Lee Chung Ah, quien en la serie ‘Celebrity’ interpreta el papel de Yoon Sihyeon, una mujer con sólida reputación cuya vida va por direcciones inesperadas tras cruzarse con la de Ari, una influencer de éxito, es una actriz que ya lleva más de veinte años en el mundo del entretenimiento, tras su debut en 2002 en la película ‘La resurrección de la niña del fósforo (성냥팔이 소녀의 재림)’ del director Jang Seon Wu.





La obra en la que marcó presencia y con la que realmente dio a conocer su nombre fue estrenada dos años después, en 2004 bajo el nombre de ‘Romance of their own (늑대의 유혹)’, cuyo título original en coreano traducida literalmente al español es ‘La tentación del lobo’. Un éxito taquillero por el que Lee Chung Ah se convirtió en foco de atención, al actuar junto a dos atractivísimos actores: Gang Dong Won y Jo Han Seon. Desde entonces viene desarrollando una carrera -si bien no tan prolífica como quisiéramos- muy sólida, más en años recientes, gracias al enorme progreso y la profundidad interpretativa que empezó a mostrar como actriz y a las buenas críticas que le llegaron por trabajos como la película ‘Línea Limítrofe Norteña (연평해전)’, donde solo hizo un cameo pero brilló aunque fueran pocas escenas, y ‘Bluebeard (해빙)’, un estreno de 2017.





Sin embargo, las mejores interpretaciones de Lee Chung Ah surgieron en la pantalla chica, curiosamente en ocasiones cuando hizo actuaciones especiales en series como por ejemplo ‘Porque esta es mi primera vida (이번 생은 처음이라)’ y ‘Abogado por un dólar (천원짜리 변호사)’. Por esta última obra, Lee Chung Ah incluso fue galardonada en los premios de fin de año de SBS, canal que emitió dicho trabajo en 2022, mientras que por ‘Porque esta es mi primera vida’, aunque hizo un papel secundario de breve aparición, recibió excelentes valoraciones tanto del público como de la crítica.





Asimismo destaca su participación en papeles protagónicos en las series ‘VIP’ y ‘Awaken (Despestar, 낮과 밤)’. La primera, ‘VIP’, fue emitida entre octubre y diciembre de 2019. Aunque empezó sin llamar mucho la atención de los telespectadores, hacia la segunda mitad, gracias a las buenas evaluaciones que corrieron de boca en boca, las tasas de audiencia mejoraron rápidamente hasta marcar en el último episodio el 15,9%, logrando el rating más alto de entre las series que se transmitieron en el mismo horario. La opinión generalizada entonces fue que a tal éxito lento pero sólido contribuyó más la satisfactoria y estable actuación del elenco, liderado por las dos actrices protagonistas: Jang Na Ra y Lee Chung Ah.