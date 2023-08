Con nombre propio: Lee Ha In

Actualmente, la hermana Claudia Ha In Lee ocupa un lugar destacado en el campo de la poesía. Esta religiosa ha vendido más de 3 millones de libros a lo largo de los últimos 50 años, textos que contienen versos de consuelo, así como para vivir de manera positiva, agradecer a la vida y procurar ser una mejor persona cada día. Los poemas de sor Claudia no solo permiten descubrir su rica vida interior, sino también su humildad. De hecho, en una entrevista dijo haber tenido solo dos tarjetas en toda su vida, su documento de identidad y el abono de transporte para personas mayores. Explicó que como religiosa no tiene un saldo asignado, y por tanto nunca tuvo tarjeta de crédito, mientras que todos los derechos de autor y beneficios de sus obras los dona a su congregación.

La hermana Claudia nació en el seno de una familia católica en 1945 en el condado de Yanggu, en la provincia de Gangwon. Cuando tenía cinco años, el 25 de junio de 1950, estalló la Guerra de Corea y su familia quedó separada, pues su padre fue llevado forzosamente a Corea del Norte y el resto de la familia tuvo que huir hacia al sur, hasta la ciudad de Busan. El único recuerdo que conserva de su padre fue cuando ambos cuidaban unas plantas y flores del jardín. Tras graduarse de secundaria ingresó al monasterio de las Monjas Benedictinas Olivetanas de Busan en 1964, consagró sus primeros votos en 1968 y los votos perpetuos en 1976. Estudió literatura inglesa en la Universidad de San Luis en Filipinas y también estudios religiosos comparativos en la Universidad Sogang. Esta ilustre religiosa hizo su debut como poetisa en 1970 con tres poemas, incluido uno titulado “Cielo”, que fueron publicados en una revista católica. Sin embargo, fue en 1976 cuando publicó su primera colección de poesía titulada “La tierra de la flor de diente león” y desde entonces ha publicado numerosas obras de poesía y prosa, y traducciones. Su reputación como poeta fue creciendo hasta tal punto que varios de sus poemas fueron incluidos en las páginas de los libros escolares, y ha recibido premios por su contribución a la literatura del país.





ⓒ YONHAP News

En 2008, la hermana Claudia tuvo que iniciar un largo y doloroso camino al ser diagnosticada con cáncer de colon. Entonces se enfrentó a un tratamiento durante 9 años hasta que logró recuperarse y llevar una vida saludable. Tras vencer su patología menciona con más frecuencia la palabra “felicidad”. No en vano, en 2018 publicó un libro de poesía titulado “Esperando la felicidad”, escrito en lenguaje sencillo, pero con un mensaje profundo sobre vivir la vida con sencillez, amor y gratitud. Con 78 años de edad, la hermana Claudia continúa su tarea de enfatizar el amor y la felicidad. Insiste en que para hacer del mundo un lugar un poco más hermoso de vivir, primero hay que reír, amar y estar agradecidos, ya que cuanto más agradezcamos, mayor será la felicidad. En una entrevista comentó que le gustaría “ser una peregrina de amor y oración”. Como peregrina en el camino del amor, afirma que la vida cotidiana se transforma en una vida extraordinaria al añadirle amor, siendo el camino final que conduce al reino de Dios. Agregó que al despedirse del mundo le gustaría ser recordada como una monja poeta que vivió feliz.