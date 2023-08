NewJeans lidera Billboard 200 y rompe Spotify con 100 millones de reproducciones

ⓒ ADOR

"Get Up", el reciente mini álbum de NewJeans, ha tenido una entrada triunfal en la lista Billboard 200, al llegar directo al número 1. Este hito, anunciado por Billboard el 30 de julio, marca la primera entrada de la banda en la prestigiosa lista de los 200 álbumes más populares en Estados Unidos.

A poco más de un año desde su debut, NewJeans ha logrado convertirse en el grupo femenino de K-pop que ha tardado menos en liderar Billboard 200, y son las segundas que consigue ese hito después de BLACKPINK. Esto sitúa a NewJeans en un selecto grupo de artistas de K-pop donde figuran BTS, SuperM, Stray Kids, BLACKPINK y TXT, los únicos que han llegado a la cima de esa lista.





NewJeans también ha dejado huella en el Hot 100 de Billboard con tres nuevas canciones de "Get Up": "ETA" en el puesto 81 y "Cool With You" en el 93, mientras que su tema de pre-lanzamiento "Super Shy" llegó al puesto 48.

Todos estos logros sitúan a NewJeans como único grupo femenino de K-pop que ha conseguido posicionar tres canciones de forma simultánea en el Hot 100.

Y como guinda del pastel, "Super Shy" ha superado los 100 millones de reproducciones en Spotify a tan solo 26 días de su lanzamiento, y hasta el 2 de agosto registró un total de 137.218.182 reproducciones.