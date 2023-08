Jisoo y Ahn Bo-hyun confirman su relación

ⓒ YG Entertainment, FN Entertainment

Jisoo, superestrella del K-pop e integrante de BLACKPINK ha confirmado su relación con el reconocido actor Ahn Bo Hyun. La noticia llegó el 3 de agosto de la mano de YG Entertainment, la agencia de la cantante.

YG Entertainment confirmó los rumores sobre la relación de la pareja, además de solicitar al público su apoyo y su comprensión.

Las primeras noticias de su relación llegaron a través de Dispatch, una publicación en línea especializada en noticias de entretenimiento. Según dicho medio, ambos fueron vistos en la residencia de Jisoo en el centro de Seúl.

Jisoo, quien lleva conquistando corazones en todo el mundo desde su debut con BLACKPINK en agosto de 2016, es conocida por su inigualable voz y su deslumbrante belleza. Además de su carrera musical, Jisoo debutó como actriz en 2021, interpretando a Eun Yeong Ro en la serie "Snowdrop" de la cadena JTBC.

En marzo del mismo año lanzó "Me", su primer sencillo como solista, que rápidamente pasó a liderar las listas de música y los programas de televisión.

Por su parte, Ahn Bo Hyun comenzó su carrera en 2007 como modelo, y luego obtuvo reconocimiento como actor. Entre sus trabajos más notables figuran series como "Itaewon Class" en 2020, "Yumi's Cells" en 2021 y "Military Prosecutor Doberman" en 2022. Recientemente protagonizó la comedia romántica "See You in My 19th Life", de la cadena tvN.