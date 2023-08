El presente es hermoso (6) 빛 좋은 개살구지

윤재: 아빠! 뭐든 때라는 게 있어. 공부할 때, 결혼할 때. 이 때라는 걸 한번 딱 놓치면 다시 잡기가 어렵더라고.

우리 엄마 아빠가 보기에는 내가 치과의사니까 대단한 거 같지만, 아빠, 나 생물학적으로는 중년이야.

빚도 있고. 빛 좋은 개살구지. 이쯤 되면 안 간 게 아니라 못간 거지. 내 자신을 좀 냉정하게 볼 때.

Yun Jae: ¡Papá! Todo tiene su tiempo: tiempo para estudiar, tiempo para casarse. Pero si uno pierde ese momento justo, es difícil que vuelva.

Para ti y mamá yo puedo parecerles gran cosa porque soy dentista y tal. Pero papá, biológicamente yo ya soy un hombre de mediana edad y encima estoy endeudado.

No todo lo que brilla es oro. A estas alturas, pensándolo con la mente fría, no es que no me haya casado sino que no pude casarme.