Con nombre propio: Kim Eun Hee

Como ocurre con el K-pop, las series de televisión de Corea están triunfando cada vez en más rincones del mundo. Son conocidos como K-dramas y sus temas suelen girar en torno a historias de amor, como el clásico entre un chico millonario y una chica pobre o de triángulos amorosos, así como basadas en eventos históricos y tramas de médicos, acción y comedia, entre otros. Kim Eun Hee es una de las guionistas de series de televisión más famosa de Corea, sobre todo por abrir nuevos géneros que no existían en el amplio catálogo de ficciones de las series coreanas. En 2023 volvió a enganchar a la audiencia con la serie titulada “Revenant”, que traducido es “Renacida”. La famosa guionista se desvió de nuevo del género tradicional de romance y en esta ocasión decidió escribir un thriller centrado en el ocultismo coreano, un género poco conocido, pero que logró cautivar a los telespectadores con su trama llena de misterio y personajes bien desarrollados.

Kim Eun Hee nació en 1972 en Seúl. Después de graduarse del departamento de periodismo y medios de comunicación en la Universidad de Suwon, pasó a trabajar como asistente de redacción en la sección de entretenimiento de un canal de televisión. Fue allí donde conoció a su actual marido, el director Jang Hang Jun (장항준). La escritora Kim dijo que en un principio no había pensado ser guionista de dramas. Sin embargo, después de casarse en 1998, comenzó a interesarse en este campo mientras trabajaba con su esposo. Si bien debutó en el mundo del cine en 2006 con un melodrama titulado “Una vez en un verano”, confesó que este género no era lo suyo y luego decidió adentrarse en otros temas que no solían tratar las series tradicionales de televisión. Su primera obra en la pequeña pantalla fue la serie de suspenso y comedia “Golden House” estrenada en 2010 y un año después abrió un nuevo horizonte para los dramas de investigación médica forense con la serie “Sign”, llegando a superar el 20% de audiencia. Siguió escribiendo nuevos guiones, hasta que en 2016 presentó una de sus obras más populares, “Signal”, en el que un joven detective del presente se comunica con otro agente de policía del pasado con un walkie-talkie, lo cual permite a los dos ayudarse para resolver viejos casos sin resolver. Esta serie basada en algunos hechos reales, fue todo un éxito de audiencia y crítica, ganando varios premios como el de mejor guion en los Premios de Artes de Baeksan y el Premio Estrella de APAN. Posteriormente siguió ascendiendo en fama hasta ser reconocido su nombre también en el escenario internacional con la serie de zombis “Kingdom” ambientada en la época de la dinastía Joseon. Es una serie original de Netflix, estrenada en 2019 que causó sensación a nivel global mezclando intrigas palaciegas y zombis sedientos de sangre.





Las historias de la guionista coreana giran en torno a las personas. Por ejemplo, para preparar las escenas de rituales chamánicos de su última serie “Revenant”, antes de preguntarse cuándo o dónde se llevaban a cabo estas ceremonias ancestrales, se interesó mucho más sobre las historias, relatos y comentarios de sus participantes. Ella cree que las personas que tienen su misma vocación tienen que tener su propia perspectiva e interés sobre la sociedad, por lo que siempre aconseja a los guionistas jóvenes que estén atentos a lo que sucede a su alrededor. Explica que en nuestra sociedad ocurren todos los días accidentes, incluido los trágicos casos y crímenes que aparecen en las series de televisión, por lo que todos son problemas que suceden en la vida real y no se trata de un cuento de fantasmas. La guionista Kim escribe también sus obras con el punto de mira en ayudar a construir una sociedad justa donde el sentido común sea aceptado, así como luchar contra las irregularidades y absurdísimo con el cual la gente tiene que convivir. Y llegar así a ofrecer en cierta manera consuelo y reparación a los afectados y familias de las víctimas.