MAMAMOO, NCT Dream y más actuarán en Seúl para el Jamboree 2023

El próximo 11 de agosto, el Estadio Mundialista de Seúl acogerá el "Super Concierto K-pop del Jamboree Mundial Scout Saemangeum 2023", donde actuarán destacados grupos de K-pop.





Fuentes de la industria musical han revelado que entre las actuaciones del concierto Jamboree K-pop se encuentran NCT Dream, MAMAMOO, NewJeans, Zero Base One, ITZY, Kwon Eun Bi y The NEW SIX.





MAMAMOO, cuyos miembros se han centrado recientemente en actividades individuales debido a transiciones en sus respectivas agencias, se reunirán para ofrecer un espectáculo en este evento, marcando una de las raras ocasiones en las que se presentarán todas juntas.





El "Concierto Jamboree K-pop" ha sido objeto de interés debido a cambios imprevistos en su fecha, ubicación y artistas. Inicialmente, se había programado para el 6 de agosto en un escenario al aire libre en Saemangeum, pero debido a inquietudes relacionadas con la ola de calor, se reprogramó para el 11 en el Estadio Mundialista de Jeonju. Sin embargo, a raíz de un cambio inesperado en la ruta del tifón Khanun, el concierto fue trasladado al Estadio Mundialista de Seúl.