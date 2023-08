Con nombre propio: Yoon Han Kyeol

El nombre del director de orquesta Yoon Han Kyeol puede resultar desconocido incluso para la mayoría de los coreanos, pero tras proclamarse ganador de un prestigioso galardón internacional en agosto de 2023, ha pasado a alcanzar fama dentro y fuera del país. El talentoso director coreano se alzó con el Premio Herbert von Karajan para Jóvenes Directores 2023, un certamen internacional que se celebra en Austria y tiene el nombre de uno de los maestros más célebres del siglo XX. Este año participaron 323 jóvenes procedentes de 54 países. El jurado destacó que la dirección de Yoon fue carismática, bien preparada y técnicamente excelente, elogiando también que fue posible sentir que la música no consiste en imitar lo que han hecho otros, sino que fluye hacia afuera desde el corazón. En la fase final, dirigió la Tercera Sinfonía de Mendelssohn denominada “Escocesa”, la obertura de la ópera “El barbero de Sevilla” de Rossini, la aria de concierto "Ah si en el cielo, las estrellas benignas”, K-538 de Mozart y la composición para orquesta de cámara del surcoreano Shin Dong Hoon titulada “De ratas y humanos”.

Yoon Han Kyeol es director de orquesta, compositor y pianista. Nació en la ciudad de Daegu en 1994. Si bien ingresó en la escuela secundaria de Artes de Seúl, después viajó a Alemania para estudiar composición y dirección en la Escuela Superior de Música y Teatro de Múnich. Confiesa que en su infancia fue considerado un niño problemático al ser un chico despistado y con déficit de autoregulación. Por ejemplo, cuando iba a la academia de piano, no solía practicar las partituras que le mandaba su profesor y en su lugar se ponía a tocar de manera libre sus propias composiciones. En su infancia no practicaba mucho, lo que se tradujo en no avanzar en las lecciones de piano y estar tocando una sola pieza musical de Mozart durante todos los años de la escuela primaria. Debutó como asistente musical en el Festival de Ópera de Heidenheim, Alemania entre 2015 y 2017. Posteriormente, trabajó como director asistente en el Teatro Estatal de Nuremberg en Alemania y el Gran Teatro de Ginebra en Suiza. Tras iniciar su carrera musical junto con prestigiosas orquestas líderes de Europa, ha sido reconocido con varios títulos, incluido el Premio Neeme Jarvi en el Festival Menuhin de Gstaad en 2019, convirtiéndose en el primer coreano en ganar dicho certamen internacional. En tanto dentro del país, se alzó con el segundo puesto del Concurso Internacional de Dirección de orquesta de Corea celebrado en 2022. Destaca también su gran talento como compositor pues en 2015 quedó en segundo lugar en el Concurso de Composición de Ginebra.





ⓒ CREDIA

En noviembre de 2022 firmó contrato con Askonas Holt, una de las agencias de representación de artistas de música clásica más importantes del mundo, que tiene a su cargo una larga lista de celebridades de este sector como el chelista Yo-Yo Ma y los directores de orquesta Sir Simon Rattle, Daniel Barenboim y Chung Myung Whun. Al formar parte de su conjunto, se abre una gran puerta de posibilidades artísticas como director de orquesta y la oportunidad de dirigir importantes orquestas del mundo.

El joven director Yoon se presenta a sí mismo como una persona optimista y racional, capaz de dedicarse a su trabajo con la mente despejada y sin preocupaciones. Ante la pregunta sobre sus modelos inspiradores, respondió que eran tres: Carlos Kleiber por su perfeccionismo en la dirección, John Elito Gardiner por su amplitud de ideas y de no rendirse para materializarlas y Mariss Jansons por su gran personalidad y carrera musical. Tras ganar en 2023, uno de los certámenes de dirección más importantes para directores jóvenes, continúa labrando su fama con esfuerzo y dedicación con la meta de entusiasmar al público de todo el mundo y escuchar gritos de “bravo” después de cada concierto.