El ahora es hermoso (8) 눈치가 없어

눈치가 없어 o 눈치가 없다, en su forma básica, es una expresión que empieza con el sustantivo 눈치 de agudeza, perspicacia, sutileza e incluso intuición. Es decir, se refiere al tacto que tiene una persona para percatarse de lo que ocurre a su alrededor y los cambios emocionales de quienes le rodean.

Por consiguiente, cuando alguien le dice a otra persona ‘눈치가 없어’ le está reprobando por no saber leer entre líneas o de no ser capaz de captar adecuadamente la situación y por tanto, decir o hacer algo fuera de tono. Por lo general, hay casos en los que es posible hasta cierto punto, percibir el ambiente que fluye al observar la situación sin que nadie tenga que decir nada. Sin embargo, si uno no es capaz de ello y habla o actúa sin tacto, puede llegar a herir a otras personas o arruinar el ambiente.

En el episodio que escuchamos, Gyeong Ae, la madre, se da cuenta al instante de que tanto su hijo como la novia de este no han cenado pero la última trata de disimularlo para no molestarla. Como Gyeong Ae es una persona muy directa, en lugar de fingir no haberse dado cuenta de la situación, lo expresa francamente e invita a comer a su joven invitada. Por eso su hijo le reprocha diciéndole: “눈치 없어”, es decir, “no tienes tacto”, por no ser capaz de ignorar las señas que se han estado intercambiando los jóvenes,