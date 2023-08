Cine de terror para ahuyentar el calor: ‘Historia de dos hermanas’

Historia de dos hermanas (장화, 홍련)





El argumento de ‘Historia de dos hermanas’ sigue a las hermanas Suyeon y Sumi, encarnadas respectivamente por las actrices Moon Geun Young e Lim Soo Jung, que intentan a toda costa sacar a flote su vida en una casa donde ocurren fenómenos extraños, lidiando con una relación de lo más tensa con una madrastra fría y excéntrica, y un padre distante y muy poco convencional. En este ambiente, los eventos se vuelven más siniestros y a medida que la tensión entre los personajes se agudiza hasta alcanzar el punto de ebullición, el espectador se pregunta: ¿qué será de las hermanitas?





Algo que sorprende en la película ‘Historia de dos hermanas’ es su alta calidad tanto narrativa como estética, que hace de esta una obra brillante, cuyos detalles y motivos de terror siguen siendo tan relevantes y poderosos hoy como cuando se estrenó, hace veinte años. A través de imágenes concisas pero al mismo tiempo poéticas, una dirección magistral, y preguntas candentes con respuestas aún más dolorosas, ‘Historia de dos hermanas’ ofrece al público una mirada profunda sobre lo que verdaderamente es el terror. Esta película no se vale de dispositivos o situaciones meramente insertadas para causar miedo u otros tropos de terror exagerados para espantar al espectador. Aquí, el horror proviene de escenas que muestran un terror sutil, sin gritos ni espectáculos, pero que se quedan grabadas en la cabeza y, después de pasar los créditos y salir del cine, sumergen al espectador en una reflexión profunda. Si bien la representación de demonios o un saco ensangrentado resulta ya de por sí aterradorra, las imágenes más inquietantes que presenta la película son perturbadoras por el contexto que las rodea, bien sea una mano estrechándose o simplemente una niña sentada en un muelle. Todo lo que muestra la cinta perfora el subconsciente del espectador para permanecer allí. Y cualquier película capaz de generar ese efecto y lograr que perdure sin tener que recurrir a expresiones grotescas, puede ser considerada excepcional, máxime dentro del género del terror.





Las inquietantes imágenes de ‘Historia de dos hermanas’ consiguen crear el efecto esperado por su realizador, el director Kim Jee Woon, no solo por la siniestra insinuación que subyace tras ellas, sino también por la magistral forma en que se presentan a la audiencia. Y es que a través de una iluminación estratégicamente diseñada, una perfecta ubicación de los accesorios y unos espeluznantes efectos de audio, esta obra maestra de Kim Jee Woon crea suspenso incluso desde mucho antes de empezar las situaciones de terror y las escenas de sangre propiamente dichas. En este sentido, destaca el sombrío entorno de cada escena dentro de la casa, hasta las que tienen lugar durante el día, pues hacen ver al espectador que la película está impregnada de una oscuridad tanto literal como metafórica. Además, las chaquetas y las camisas de manga larga estratégicamente colgadas en las tomas de fondo, ofrecen en todo momento al espectador la sensación de que los personajes no están solos en la habitación, sensación que reivindica y rompe a la vez al aproximarse el desenlace.





Rostros del cine coreano: Lim Soo Jung





Lim Soo Jung es una actriz que no se expone mucho ante el público, pues prefiere ser recordada por su actuación y no tanto por cómo se ve o lo que dice fuera de cámara, de ahí que el público en general no la asocie mucho con éxitos comerciales, pese a que su filmografía incluye varias producciones que en su momento establecieron récords taquilleros. Por ejemplo, está ‘Historia de dos hermanas (장화, 홍련)’, que atrajo a más de tres millones de espectadores, ‘Jeon Woochi (전우치)’ que logró un público superior a seis millones de personas o la comedia ‘Todo sobre mi mujer (내 아내의 모든 것)’ que superó los cuatro millones y medio de espectadores.





Lim Soo Jung debutó en el mundo del entretenimiento al ganar un concurso de modelo para revistas en 1998. Tres años después comenzó en la actuación al formar parte del reparto de la cuarta temporada de ‘Escuela (학교)’, una de las franquicias de series juveniles más exitosas de la televisión surcoreana. Pero su “edad de oro” comenzó en 2003 gracias a las excelentes críticas que recibió por su actuación en ‘Historia de dos hermanas’, a las que en 2004 siguieron valoraciones igualmente positivas -o incluso mejores- sobre el trabajo interpretativo que hizo en la serie ‘Lo siento, te amo (미안하다, 사랑한다)’, una producción que se convirtió en todo un síndrome cuando se emitió por KBS.





La “edad de oro” de Lim Soo Jung continuó hasta 2012. En ese periodo tuvo ocasión de trabajar con algunos de los directores más reconocidos del cine coreano, como Park Chan Wook, con quien rodó la película ‘No importa que sea un cyborg (싸이보그지만 괜찮아)’, Heo Jin Ho bajo cuyo megáfono interpretó a Eunhee en el film ‘Felicidad (행복)’, y Choi Dong Hoon, con quien trabajó en la película de época y aventuras ‘Jeon Woochi’.





Pero el hecho de que haya un periodo referido como “edad de oro” en su carrera no implica que Lim Soo Jung perdiera protagonismo después. Es solo que, a partir de un momento, evitó aparecer en público o dar más entrevistas de lo necesario, concentrádose en la actuación, algo bastante inusual en estos tiempos donde la autopromo es considerada como algo indispensable. Dicho esto, entre las obras que llenan su filmografía desde el año 2012, es decir después de la “edad de oro” de Lim Soo Jung, destacan mayormente series televisivas, todas merecedoras de las mejores valoraciones, como ‘La máquina de escribir de Chicago (시카고 타자기)’, ‘Search WWW (검색어를 입력하세요 WWW)’ y ‘Melancolía (멜랑꼴리아)’.