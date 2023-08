Jungkook y FIFTY FIFTY entre los 20 esenciales del verano en Spotify

Jungkook de BTS ha destacado este verano con "Seven", su primer sencillo oficial en solitario.

Al revelar Spotify las canciones más reproducidas durante el verano de 2023 a nivel global, "Seven" figura en una destacada tercera posición.

Desde su estreno, "Seven" ha liderado las listas globales y desde el 24 de junio se mantuvo en el primer puesto del listado Global Top Songs de Spotify por seis semanas consecutivas.

La colabo "Ella Baila Sola", del grupo mexicano Eslabón Armado y el rapero Peso Pluma, lideró la cima de las canciones más escuchadas de Spotify este verano, mientras que el segundo lugar fue para "WHERE SHE GOES", del afamado cantante latino Bad Bunny.

Mientras, "Cupid" (Versión Twin) del grupo surcoreano FIFTY FIFTY, alcanzó la undécima posición, y junto con "Seven" son las únicas representaciones del K-pop del top 20 de la plataforma.