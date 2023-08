TXT vuelve en octubre con nuevo álbum de estudio

BigHit Music anunció el miércoles 30 que Tomorrow X Together (TXT) lanzará su tercer álbum de estudio, titulado "The Name Chapter: Freefall", el próximo 13 de octubre.

El lanzamiento marca el regreso del quinteto a los álbumes de larga duración, siendo su última publicación en dicho formato "The Chaos Chapter: Fight or Escape" en 2021, versión reeditada de su segundo álbum de estudio.

TXT no es ajeno al reconocimiento internacional. A principios de año, el grupo alcanzó el primer lugar en "Billboard 200" con su quinto álbum de reproducción extendida (EP), "The Name Chapter: Temptation", logro que no solo consolidó su presencia en el escenario global, sino que también les sirvió para obtener el Certificado de Oro de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), un honor reservado para álbumes que han vendido más de 500.000 copias.