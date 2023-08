Cine de terror para ahuyentar el calor: ‘Possessed’

Possessed (불신지옥, El infierno de los no creyentes)





En realida, el título original en coreano de la película lo dice todo: 불신지옥 (Bulsinjiok,不信地獄). Quiere decir "el infierno de los no creyentes" y es la expresión que usan muchos grupos extremistas de cristianismo coreanos como lema para acallar cualquier perplejidad o escepticismo sobre su fe o fanatismo religioso. Actitud que en el clima social actual en Corea puede ser considerada una alegoría de lo que ocurre en el ámbito sociopolítico, donde frecuentemente vemos grupos que tachan a otros con los que no simpatizan. Donde si el no creyente religioso es enviado al fuego, al infierno y al azufre del Hades, el incrédulo político es marcado en rojo, con la hoz y el martillo estampados en su rostro para que todos lo vean. Sin embargo, a pesar de su título coreano bastante explícito y controvertido, ‘Possessed’ logra llegar a la raíz del problema, y no se contenta simplemente con señalar con el dedo el histrionismo social exagerado que aqueja a la sociedad coreana. Y aquí su realizador, el director Lee Yong Ju, arroja al espectador una pregunta bastante compleja: ¿qué significa realmente para nosotros la fe en todas sus manifestaciones multifacéticas? ¿hay un propósito global o más bien egoísta detrás de todo esto?





La madre de Heejin, interpretada con una moderación admirable y los toques ocasionales de locura por la veterana Kim Bo Yeon, fue testigo de algo que le sucedió a su hija menor Sojin, algo que ella cree que fue un milagro. Ahí es donde comienzan a formarse las raíces de su fe incuestionable: toda su vida se empapa de la obsesión de ser bendecida con otro milagro, que cree que solo Dios le traerá. Tan devota es a esta nueva fe suya, que pasa la mayor parte de su tiempo orando en la iglesia, y no solo quema con miradas demoníacas y admoniciones a cualquiera que cuestione su vocación, aunque sea remotamente, sino que también hace todo lo posible por compartir sus creencias con otros. Esa búsqueda suya de supuesta felicidad la ciega tanto que ni siquiera se da cuenta de que está destruyendo su vida y la de su familia.





Pero es interesante la manera cómo la película no se detiene únicamente en su situación, sino que también ofrece varias otras interpretaciones del mismo "milagro", mostrando que si bien lo que le sucedió a Sojin es percibido por su madre como un milagro, adquiere dimensiones e interpretaciones totalmente diferentes cuando es visto por una chamana. Aquí el espectador se percata de que el director Lee Yong Ju trata de plantear que aunque el chamanismo y el cristianismo pueden ser muy diferentes, en el fondo son motivados (al menos en casos extremos como los descritos en la película) por el mismo tipo de codicia personal, así como el deseo de las personas de encontrar consuelo y felicidad en un gesto, un fenómeno o un ser sobrenatural, omnipotente. Y una de las razones por las que ‘Possessed’ sobresale es porque tales nociones no se limitan a la esfera religiosa: todos los personajes que lentamente se enamoran de la nefasta presencia de Sojin y sus poderes supuestamente sobrenaturales lo hacen por razones completamente diferentes, como por ejemplo su vecina Sugyeong, una novelista al borde de la muerte por un cáncer terminal, que en el último momento renuncia a la medicina para regodearse en el regazo salvador de la fe. La pregunta es si eso será una cura o una mayor condena.





ⓒ YONHAP News

Rostros del cine coreano: Lee Yong Ju





Lee Yong Ju empezó a trabajar en la industria cinematográfica como parte del equipo de producción de Bong Joon Ho. Debutó como director de cine en 2009 con el estreno de ‘Possessed (불신지옥)’. Gracias a esta película recibió el Premio al Mejor Guion en la trigésima entrega de los Premios Cheongryeong, considerados los más importantes de Corea junto con Daejong Awards y Baeksang Awards. Posteriormente, en 2012, puso en cartelera su segunda obra ‘Arquitectura 101 (건축학개론)’.





‘Arquitectura 101’, inmediatamente después de estrenarse en el año 2012, se convirtió en un rotundo éxito taquillero al reunir a más de 4,1 millones de espectadores. Fue la película que lanzó al estrellato a Suzy, que gracias a esta cinta cambió satisfactoriamente de faceta de cantante de k-pop a actriz, y también a los actores Lee Je hoon y Jo Jeong Seok, quienes dejaron una profunda impresión en el público con la actuación que mostraron en este filme, pudiendo consolidar la plataforma necesaria para los éxitos que vendrían después y llegar a donde se encuentran en estos momentos.





La filmografía del director Lee Yong Ju es corta, pues apenas incluye tres películas dirigidas por él y una de la que escribió el guión. Esta última es ‘Las silenciadas (경성학교: 사라진 소녀들)’, una película de misterio y terror considerada una de las mejores obras de dicho género dentro del cine coreano. Dicho esto, la tercera película de Lee Yong Ju, hasta ahora la última de su filmografía, es ‘Seobok (서복)’, que pertenece al género de ciencia ficción y fue protagonizada por Gong Yu y Park Bo Geom.