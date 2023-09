TXT actuará en los 2023 MT Video Music Awards

TXT prepara una actuación de debut muy especial para los MTV Video Music Awards (VMA) de 2023.

MTV hizo el anuncio oficial el 31 de agosto, al tiempo de confirmar que en la ceremonia de premios actuarán artistas como Doja Cat, Lil Wayne, Anitta y Kelsea Ballerini, nombres se suman a una impresionante lista de participantes, entre los que figuran Stray Kids, Demi Lovato, Karol G y Måneskin.

Pero TXT no solo presentará su nuevo sencillo en el evento de este año, sino que ofrecerán una colabo especial con la cantante brasileña Anitta.

Según MTV, esto los convertirá en "la primera banda de K-pop en interpretar una colabo mezcla de géneros en el programa”, lo cual es un hito importante para el grupo y el género en general.

Además, TXT figura como nominado a dos premios: Push Performance of the Year y Best K-Pop, consolidándose como una de las principales bandas de la escena actual.

Por otra parte, el grupo prepara el lanzamiento de su tercer álbum de larga duración, titulado "The Name Chapter: FREEFALL", que saldrá el 13 de octubre.