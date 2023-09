IVE anuncia primer miniálbum con tres sencillos principales

Starship Entertainment ha confirmado que IVE lanzará su primer miniálbum "I'VE MINE" el próximo 13 de octubre.

Para este nuevo trabajo, IVE ha elegido tres sencillos como temas principales que se estrenarán en distintas fechas, previas al lanzamiento del álbum completo. "Either Way" se dará a conocer el 25 de septiembre, seguido de "Off the Record" el 6 de octubre, y finalmente "Baddie", que será lanzado el mismo día que el álbum, el 13 de octubre.

Desde su debut en diciembre de 2021 con el éxito "ELEVEN", IVE ha mantenido una trayectoria ascendente en el mundo del K-pop. Han acumulado una serie de éxitos notables como "LOVE DIVE", "After LIKE", "Kitsch" y "I AM". Este rápido ascenso les ha permitido cosechar tanto premios para nuevos artistas como galardones de gran envergadura en ceremonias musicales, consolidándose como una fuerza revolucionaria en la cuarta generación de grupos de K-pop.

Starship Entertainment no ha ocultado su optimismo sobre el futuro del grupo. Según la agencia, el próximo miniálbum con sus tres sencillos principales servirá como plataforma para que IVE muestre su evolución musical y revele aún más su singular y cautivador encanto.

Para mayor expectativa, IVE también avanzó información sobre su primera gira mundial, titulada "SHOW WHAT I HAVE". El tour comenzará en Arena Jamsil de Seúl los días 7 y 8 de octubre, ofreciendo a los fans la excitante oportunidad de experimentar en vivo el talento del grupo.