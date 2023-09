Con nombre propio: Lim Hyung Joo

El cantante de ópera pop surcoreano Lim Hyung Joo posee una voz angelical que ha cautivado al público de todo el mundo a lo largo de su brillante carrera por más de dos décadas. Además, en Corea es considerado como uno de los pioneros del pop operístico, es decir, de la fusión entre el canto lírico y otros géneros de música popular como el pop o la balada, entre otros.

Este artista de “pópera” u ópera-pop nació en 1986 en Seúl. Ya desde pequeño mostró talento para la música al ganar el primer premio en un concurso de canto infantil de la escuela primaria cuando estaba en cuarto grado. Ese fue el primer paso que le llevó posteriormente a participar en muchos otros certámenes musicales del país. Debutó en 1998, a la edad de 12 años, con su primer álbum en solitario "Susurros de esperanza”, pero no fue hasta 2003 cuando se dio a conocer al público al cantar el himno nacional durante la ceremonia de toma de posesión del presidente Roh Moo Hyun en 2003, año que también coincidió con el lanzamiento de su primer álbum en el mercado global titulado “Salley Garden”. Lim ha sido considerado como un niño prodigio en el mundo del canto de música clásica durante mucho tiempo. Ha estudiado en prestigiosas instituciones de Corea del Sur, Estados Unidos, Austria e Italia y decidió adentrarse en el pop operístico y abarcar más géneros musicales tras ser aceptado en la división preuniversitaria de la escuela Juilliard de Estados Unidos. En aquel entonces, grandes artistas como Andrea Bocelli y Sarah Brightman lograron gran éxito al combinar la música clásica con otros géneros, y se puso de moda lo que ahora es conocido como la pópera o pop lírico. El nombre de este artista coreano apareció en 2015 en la lista de la CNN de los 3 mejores tenores pop del mundo. Además, en 2016, cuando tenía 29 años, fue incluido en la lista de Forbes de los 30 menores de 30 años más influyentes de Asia, y un año después, en 2017, fue seleccionado como miembro con derecho a voto de los Premios Grammy de Estados Unidos. Lim ha subido al escenario de los más importantes teatros y salas de concierto del mundo como el Carnegie Hall de Nueva York, el teatro de Marcelo en Roma y en el Universal Hall de Berlín, además de colaborar con un gran número de artistas y orquestas de renombre mundial.





ⓒ DGNcom

El tenor de ópera surcoreano volvió a cautivar a la audiencia con su sensual voz en 2023, pero esta vez frente a una de las comunidades católicas más pequeñas del mundo en Ulán Bator, Mongolia. Fue en un evento previo a la misa que ofició en septiembre el papa Francisco, la primera visita de un pontífice a este país asiático. Subió al escenario para interpretar tres famosas piezas: "Ave María", "You Raise Me Up" y "Panis Angelicus" como artista representante de Corea del Sur, y en reconocimiento a sus esfuerzos en pro de la paz mundial, y otras actividades caritativas y solidarias. Esas contribuciones le llevaron en 2010 a convertirse en el primer surcoreano en recibir la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas, y hasta el día de hoy sigue como embajador de buena voluntad de la UNESCO. De hecho, Lim se ha mostrado siempre como un devoto practicante del catolicismo, llegando a ser conductor de un programa de radio de la Corporación Católica de Radiodifusión de la Paz (cpbc) desde el año 2021. El programa tiene el mismo nombre que la canción “Canción para ti” que interpretó Lim en 2020 en la campaña solidaria para superar el coronavirus de la Cruz Roja de Corea del Sur, donde es también embajador de buena voluntad.

Este talentoso artista surcoreano cumplió veinticinco años desde su debut nacional, y veinte años del internacional, en 2023, ocasión que celebró con un concierto especial en solitario en el Centro Sejong, ubicado en Seúl. En la actualidad participa en un proyecto para crear un centro de arte dedicado al pop operístico en el corazón de la capital a finales de 2024, con la meta de convertirse en el primer teatro de este género en el país. Al respecto, Lim expresó que es tiempo de devolver a la sociedad todo lo recibido de ella, por lo que planea esforzarse por compartir su experiencia musical y trabajar por las nuevas generaciones de cantantes del pop lírico.