V triunfa como solista

V de BTS ha dejado una huella global con su inconfundible sensibilidad musical, cosechando impresionantes ventas y reconocimiento con "Layover", su primer álbum como solista.

Según datos de Hanteo Chart, "Layover" vendió 1,67 millones de copias solo el día de lanzamiento, marcando un récord sin precedentes para un solista de K-pop en ventas iniciales. Dicho hito no solo pone de manifiesto el inmenso alcance de V como artista, sino también la fidelidad y magnitud de su base de fans.

Cabe destacar que en los primeros tres puestos de ventas iniciales para solistas de K-pop figuran integrantes de BTS, pues Jimin y Suga siguen a V con "Face" y "D-Day", respectivamente.

"Slow Dancing", el sencillo estrella de "Layover", domina las listas y ocupa el primer lugar de "Top Songs" en iTunes en 75 países, mientras que el álbum lidera el listado "Top Albums" en 65 naciones.

Con "Layover", V buscaba presentar al mundo a "Kim Taehyung, el ser humano" (su nombre real), insinuando que el proyecto nace de una profunda introspección, logrando una abrumadoramente positiva respuesta de los fans.

Además del sencillo "Slow Dancing", el álbum incluye temas como "Rainy Days" y "Love Me Again", además de "Blue", "For Us" y una versión en piano de "Slow Dancing".