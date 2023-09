El ahora es hermoso (11) 눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다

Esta expresión está formada por dos sustantivos. Uno es 눈 (ojo) y el segundo es 마음 (corazón, alma, pensamiento). Ambos están combinados con el verbo 멀어지면, (멀어지다, en su forma básica). 멀어지다 equivale a ‘alejarse’, ‘distanciarse’.

눈에서 멀어지면 마음에서 멀어진다 (ojos que no ven, corazón que no siente) se usa para expresar que cuando las personas están alejadas, la una de la otra o no se ven con frecuencia, sus sentimientos de apego e interés mutuos disminuirán gradualmente haciendo que su relación se enfríe e incluso se vuelva incómoda.

Originalmente, esta locución idiomática proviene del proverbio inglés "out of sight, out of mind’ y se refiere a que no importa cuán cercanas sean dos personas, si no se ven o comunican con frecuencia, su relación naturalmente se distanciará. Por lo general, se puede usar entre amistades o incluso entre novios o parejas que no pueden verse con frecuencia debido a la distancia o al trabajo.

Asimismo esta frase puede ser usada con el significado de que si algo no está frente a nosotros, entonces es más fácil ignorarlo o fingir que ni siquiera existe. Suele ocurrir con cosas con las que no podemos lidiar o con aquello que queremos posponer para otro momento.