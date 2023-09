Con nombre propio: Kang Full

ⓒ The Walt Disney Company Korea

Kang Full es el seudónimo de Kang Do Young, quien se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la industria de los webtoon, un nuevo género de cómic que nació de la combinación de las tecnologías digitales, dispositivos móviles e historietas coreanas. En Corea se utiliza la palabra “manhwa” para referirse a los cómics de papel, - similares a los “mangas” japoneses-, mientras que el término “webtoon” se usa para referirse a las obras en formato digital creadas para leer en Internet y teléfonos inteligentes. Kang Full es uno de los pioneros de este género, donde el lector lee los contenidos en sentido vertical, es decir, la historia va avanzando a medida que hace scroll en la pantalla hacia abajo.

Kang Full nació en 1974 en Seúl. Estudió en el departamento de Lengua y Literatura Coreana de la Universidad Sangji, donde sus compañeros solían apodarle como Full o Pull, que en coreano significa “hierba”, porque siempre iba vestido de color verde militar. Y le gustó tanto el mote que decidió utilizarlo como apodo al convertirse en autor y dibujante de manwha, algo que en aquel entonces no era un sueño nada fácil de lograr, y menos sin tener estudios sobre cómics. Ante la falta de interés por parte de las editoriales, decidió publicar sus obras en su propio sitio web en 2001, dando lugar a una nueva era de lectura vertical de las historietas. Empezó subiendo historietas cortas hasta que en 2003 publicó su primera obra larga titulada “Historia de amor”. Este cómic en línea fue todo un éxito, y por aquel entonces acumuló 2 millones de visualizaciones al día y cientos de miles de comentarios. Incluso posteriormente fue adaptado al cine y al teatro. Desde entonces, Kang Full ha creado numerosas obras que tratan diversos géneros, como superhéroes, dramas psicológicos y de terror, entre otros, siendo elogiado por su gran talento y creatividad para narrar sus tramas. No es de extrañar pues que la gran mayoría de sus obras hayan sido llevadas a la gran pantalla, y también a la televisión, con éxitos como “Apartamento”, “Babo”, “Te amo”, “26 años”, “El vecino” o “Moving”. Y no solo ha cautivado al público en general, sino también a jurados de festivales de cómic, siendo galardonado en numerosas ocasiones.





ⓒ The Walt Disney Company Korea

El nombre de este artista de webtoon coreano es más popular estos días tras el estreno de “Moving” en Disney+ y Hulu en 2023, una serie que está alcanzando un gran éxito en muchos rincones del mundo gracias a un argumento sólido, sobre personajes dotados con poderes especiales que distan mucho de los superhéroes de Marvel o DC. Basada en el webtoon homónimo de Kang Full, desde su lanzamiento se ha convertido en una de las series más vistas de dichas plataformas.

Kang Full ha creado numerosos cómics que han sido adaptados a series y películas, e incluso han llegado a los escenarios de los teatros. En una entrevista explicó que el cómic titulado “26 años”, que trata sobre las víctimas del Movimiento Democrático del 18 de mayo de Gwangju, fue el único que creó para transmitir un mensaje a los lectores, ya que a la hora de escribir el guion y dibujar las viñetas se centra siempre en la diversión, pues sin este elemento no podría enganchar al público. Confiesa que desde niño le fascinaba leer novelas largas de varios volúmenes, pero el público de hoy en día parece estar más interesado en contenidos densos, cortos y fuertes. Sin embargo, como escritor desea proteger el ámbito de la narrativa larga, que en ocasiones puede generar la sensación de lentitud en la trama, pero que considera necesario para profundizar en los personajes. Ahora que los webtoons son parte de la industria principal, quizá el pionero de este sector en Corea siga enganchando a la audiencia internacional con historias con argumentos sólidos y profundos, que representen valores importantes de la humanidad, y lo más importante, repletos de diversión.