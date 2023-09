Ko Yo Han, “El día que murió George Michael”

ⓒ Getty Images Bank

-Mi primer trabajo fue en una tienda de discos en Myeongdong. Trabajé en esa tienda sin un día libre durante siete años. Lo que no podía soportar era la Navidad. Me sentía muy sola mientras veía a la gente entrar en la catedral de Myeongdong para la misa. Fue entonces cuando escuché “Last Christmas” y esa voz me abrazó cálidamente. Pasé la Navidad con George Michael, escuchando su canción más de cien veces. Y esa noche lo acepté como mi familia.









-¿Por qué debería tomarme una foto familiar contigo?

-Porque somos una familia. Vivimos en la misma casa, comemos juntos, dormimos juntos e incluso tenemos a Huji entre nosotros.

-¿Vivir en la misma casa significa ser familia?

-Míralo así. Dijiste que George Michael es tu familia porque estuvo ahí para ti cuando estabas sola y triste. Lo mismo me pasó a mí. Estuviste allí cuando me sentía solo y te quedaste a mi lado cuando atravesaba un momento difícil. Adoptamos a Huji cuando lo abandonaron y nos quedamos con él. Eso nos convierte en una familia.

-Entonces, ¿admites que George Michael es mi familia?

-¿Eh? Claro, sí. Aceptaré a George Michael como parte de mi familia también, y así tú tendrás que admitirnos como familia.





“근데 왜 우리가 가족 사진을 찍어야 하지?”





“우린 가족이니까. 한집에 살고 같이 밥을 먹고, 같이 잠을 자고, 후지까지 있잖아”





“한집에 산다고 가족이야?”





“이렇게 생각해 봐.

외롭고 쓸쓸할 때 너와 같이 있어준 조지 마이클이 네 가족이라며.

마찬가지야. 내가 외로울 때 네가 나타나 줬고, 힘들 때도 네가 내 옆에 있어 줬어.

버려진 후지를 입양해 우리가 옆에 있어 줬고.

그러니까 우린 가족이지”





“조지 마이클이 내 가족인 걸 인정하는 거야?”





“어? 그, 그래. 이젠 나도 조지 마이클을 가족으로 받아들일게.

그러니까 너도 우리가 가족이란 걸 인정해야지.”









Entrevista al crítico literario Bang Min Ho:

El tema de esta historia es la familia. Hae-mi y el protagonista forman una familia junto con su perro, a quien tratan casi como un ser humano. Tanto Hae-mi como el protagonista creen que la familia son aquellos que les acompañan cuando se sienten solos. Por cierto, este tipo de familia no tiene parentesco consanguíneo. Con esta historia, el autor supuestamente desea mostrar que los jóvenes de hoy en día tienen miedo de formar una familia, pero al mismo tiempo anhelan tenerla. Esta tendencia se refleja bien en Hae-mi, quien si bien es cautelosa al hablar de formar una familia, considera al cantante George Michael como un miembro familiar.









Después de tomar la fotografía para el funeral de Huji, el fotógrafo me llamó para mostrarme la foto en su computadora. Al ver la foto, comprendí que la familia de Hae-mi era George Michael, y no yo. Yo no estaba en la foto. Solo estaban Hae-mi y dos George Michaels.

Me quité las gafas y las metí en el bolsillo antes de volver la vista hacia la ventana. Vi a la pareja de ancianos compartiendo un paraguas rojo y esperando el autobús. ¿Será que una familia se completa solo cuando se arreglan la bufanda el uno al otro por muchos años y se toman juntos las fotos para sus propios funerales? Fue entonces cuando el fotógrafo puso “Last Christmas” de George Michael y levantó el pulgar.

Tuve la sensación de que ese día también sería para nosotros la última Navidad.





사진사는 후지의 영정사진을 찍고 컴퓨터 앞으로 나를 불렀다.

사진을 본 순간 해미의 가족은 내가 아니라 조지 마이클이란 걸 깨달았다.

사진 속에는 내가 없었다.

해미와 두 명의 조지 마이클이 있을 뿐이었다.





안경을 벗어 주머니에 넣고 창밖으로 시선을 돌렸다.

빨간 우산을 쓴 채 버스를 기다리는 노부부가 보였다.

한 세월 동안 틀어진 목도리를 바로잡아 주고

영정 사진까지 찍어야 가족이 완성되는 것일까.

그 때 사진사가 조지 마이클의 라스트 크리스마스를 틀고는 내게 엄지척을 했다.





오늘이 우리에게도 마지막 크리스마스가 될 것 같은 예감이 들었다.









Ko Yo Han nació en Jinan, en la provincia de Jeolla del Norte, en 1969. Debutó en 2016 como escritor al ganar los premios para Escritores Novatos patrocinados por las revistas literarias “Ideología Literaria” y “Mundo de los Escritores”.