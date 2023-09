Billlie vuelve al panorama musical con una nueva propuesta de género "easy listening".

A las 6:00 p.m. del 27 de septiembre, Billlie desvelará su primer sencillo, denominado "BYOB (Bring Your Own Best Friend)", un tema de género disco pop que destaca por una melodía pegajosa y relata experiencias cotidianas que cualquiera podría vivir.

Musicalmente, "BYOB" sigue la estela de otras composiciones "easy listening" previamente lanzadas por Billlie, tales como "Snowy Night" y "Patbingsu".

Junto con el lanzamiento, un videoclip mostrará a las integrantes del grupo disfrutando de momentos cotidianos en lugares emblemáticos de Seúl, como el río Han o el barrio de Hongdae.