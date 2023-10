Con nombre propio: Park Wan Suh

“Los textos que he escrito son un espejo de los tiempos que he vivido y un reflejo de lo que soy. Soy afortunada de tener ese espejo que me ayuda a retocar, al tiempo de estar agradecida de no vivir una vida aburrida, sino de gratitud al poder escribir.” Son las palabras que dejó la escritora Park Wan Suh, conocida como la madre de la literatura coreana. Desde su debut en 1970 a la edad de 40 años hasta su fallecimiento en 2011, dejó un gran legado de obras, entre ellas cuentos cortos, novelas y ensayos. De hecho, una de sus obras más famosas es la titulada “Ladrón de bicicletas”, un cuento infantil que todo niño debería leer al menos una vez en la vida. Es recordada como una escritora activa que nunca dejó de escribir hasta el último día de su vida.

La gran figura literaria nació en 1931 en la provincia de Gyeonggi de Corea del Norte. Sufrió y sobrevivió a muchas tragedias a lo largo de su vida. La primera fue la muerte de su padre por apendicitis cuando solo tenía tres años. Aunque el dolor por la pérdida de su padre fue profundo, la escritora confiesa que había sido feliz en su infancia, gracias al amor inmenso de su madre, abuelos y hermanos, al ser la pequeña de la familia. Se mudaron a Seúl cuando cumplió los ocho años. En particular, su madre tuvo una gran influencia en el sueño de la joven Park de convertirse en escritora, pues cada noche al acostarse le contaba una nueva historia. De hecho, en su ensayo “Hay calidez escondida en todas las cosas”, explica que su madre fue una excelente contadora de cuentos y pese a las muchas dificultades que atravesaron en sus primeros años en la capital, al mirar hacia el pasado, fueron momentos de felicidad y llenos de vida. Se matriculó en 1950 en el departamento de lengua y literatura coreana de la Universidad Nacional de Seúl, una de las más prestigiosas e importantes del país, pero después de unos pocos días, estalló la guerra de Corea, por lo que tuvo que abandonar los estudios. Su hermano mayor fue víctima del conflicto bélico entre las dos Coreas. No hubo tiempo para la tristeza, al pasar a sus hombros la responsabilidad de sustentar a la familia y trabajó en un departamento del Octavo Ejército de Estados Unidos ubicado en Corea del Sur. La escritora confesó en sus memorias que en esos tiempos se sintió como la única persona en desgracia, pero después de conocer a muchas personas, incluido al pintor Park Soo Geun, le permitió ver la existencia del prójimo.





Se casó después de la firma del armisticio de la guerra de Corea en 1953. Eran tiempos en que los propósitos profesionales de las mujeres pasaban a un segundo plano tras el matrimonio. Sin embargo, cuando su hijo menor entró a la escuela primaria, volvió a escribir para perseguir su sueño y en 1970, a la edad de 40 años, debutó con la obra “El árbol desnudo” que narra la historia de la escritora. Desde entonces, ha marcado una huella en la literatura coreana al mostrar la vida cotidiana de las personas y revelar dolorosamente la verdad que se esconde detrás de ella. Los libros de Park Wan Suh exploran muchos temas, tanto el dolor del conflicto bélico y la división como otros que describen el panorama social. Cuando la memoria y los recuerdos de dolor de la guerra se iban desvaneciendo, sufrió en 1988 la pérdida de su marido e hijo. La célebre autora coreana fue diagnosticada con cáncer y falleció el 22 de enero de 2011 a la edad de 79 años.

La Universidad Nacional de Seúl anunció en 2023 que creará un archivo de la famosa escritora que contará con un valioso patrimonio documental de su vida, incluido 11 volúmenes de su diario no publicados. El archivo estará ubicado en el segundo piso de la biblioteca central y recrearán el estudio de la casa donde vivió durante toda su vida.