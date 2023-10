Lee Seo Su, “La era de Mijo”

ⓒ Getty Images Bank

La segunda casa que visitaron era la más cara de la lista, que según el agente inmobiliario, tenía mucha luz natural. Sin embargo, aunque la parte delantera parecía estar en la planta baja, la parte trasera estaba medida hundida en el suelo, y obligaba a encender las luces casi todo el día.

Todo lo que el difunto padre de Mijo pudo ahorrar fueron 50 millones de wones, pero los precios de la vivienda en Seúl hicieron que los ahorros de toda su vida parecieran triviales. Mijo se entristeció ante una realidad que convertía a su padre en un hombre inútil, que solo dejó dinero para alquilar un semisótano de apenas 20 metros cuadrados.









Ese día, Suyeong había estado dibujando webtoons eróticos, y su rostro parecía aún más sombrío que la última vez. Comentó que la trama de la nueva serie en la que trabajaba era incluso peor que la de sus proyectos anteriores. Su personaje principal era un hombre que disfrutaba de prácticas sexuales pervertidas y sádicas, y Suyeong se estresaba al dibujarlo.

El presidente de la empresa intentó animar a los asistentes de dibujante diciéndoles que el éxito de la obra estaba garantizado, pero como casi todo eran mujeres, el ambiente de la oficina nunca era bueno. Algunas apoyaban la cabeza en el escritorio y se ponían a llorar mientras trabajaban, y otras tomaban medicamentos para controlar la depresión.





오늘도 성인 웹툰을 그리다가 온 언니는

지난 번 보았을 때보다 낯빛이 더욱 어두웠다.

새로 시작한 작업이 이전에 맡았던 것보다 더 심각한 내용이라고 했다.

변태적이고 가학적인 성행위를 즐기는 남성이 주인공으로 등장하는 웹툰이었고,

그걸 그리는 언니는 매일 힘들어했다.





사장은 대박이 확실한 작품이라고 어시들을 독려했지만

거의 모든 어시가 여성이었기에 분위기는 언제나 좋지 않았다.

작업을 하다가 엎드려 우는 동료도 있었고,

우울증 약을 먹는 동료도 있었다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

Mediante personas comunes y corrientes como Mijo y su madre o Suyeong, la historia muestra la oscuridad y desesperación de esa época. Se frustran ante un presente y futuro sin esperanzas, pero no renuncian a sus vidas. Intentan sobrevivir a su modo, como las flores silvestres que se mecen por el viento pero no se rompen. En esta historia, el arte representa ese poder suave pero inquebrantable. Los trabajadores de las fábricas durante la industrialización de Corea dejaron relatos de vida mientras soportaban tiempos difíciles. Al igual que ellos, la madre de Mijo escribe poemas y Mijo su diario, mientras Suyeong dibuja para superar ese duro momento.









-Mijo, creo que nunca se me habría caído el pelo así de haber trabajado en una fábrica de pelucas. Y si me hubiera quedado calva, hasta podría haber obtenido un descuento para empleados en las pelucas. Pero Mijo, estoy tirada en el arroyo Dorim con Raison y todo lo que escucho es chino. Mijo, nunca me ha preocupado no ser bonita o delgada, pero sí me preocupa mi talento para el dibujo. Todavía dibujo demasiado bien. Sé que no te gusta que diga esto, pero lo diré una vez más. El webtoon donde trabajé se vende muy bien. Incluso el líder de mi equipo me elogió hoy. Que duermas bien, este es el mástil.





미조야, 내가 가발 공장을 다녔더라면 내 정수리가 이러지 않았을 거라는 생각이 든다.

만약 정수리가 이랬어도 가발을 직원 할인가에 살 수 있었겠지.

그런데 미조야, 내가 지금 레종이랑 도림천에 버려져 있는데

여기 온통 중국말만 들린다.

미조야, 나는 내가 예쁘지 않고 날씬하지도 않은 건

한 번도 걱정 한 적이 없는데 그림을 잘 그리는 게 너무 걱정이다.

아직도 나는 너무 잘 그리거든.

네가 이 얘기 싫어하는 거 알지만 마지막으로 딱 한 번만 할게.

내가 그린 웹툰, 진짜 잘 팔려.

오늘은 팀장한테 불려가서 칭찬도 들었다.

잘 자라, 이게 돛대다.





No envié una respuesta. En cambio, abrí mi diario. Escuché el sonido del teclado proveniente del otro lado de la pared. Estábamos escribiendo al mismo tiempo, y Suyeong debía estar paseando. El mañana estaba lejos y nuestra casa estaba aún más lejos, pero el sueño de que las semillas de diente de león caerían sobre nuestras cabezas estaba cerca. Era una noche así.





나는 답장을 보내지 않았다.

대신 일기장을 펴 들었다.

벽 너머에서 키보드 두드리는 소리가 들려왔다.

우리는 동시에 문장을 쓰고, 언니는 아마도 걷고 있을 것이다.

내일은 멀고, 우리의 집은 더 멀고,

민들레 꽃씨가 날아와 우리 머리 위에 내려앉는 꿈은 가까운 그런 밤이었다.









Lee Seo Su nació en 1983 en Seúl. Debutó como escritora en 2014 con el relato ‘Antigüedad, Vintage o Salvación’.