Con nombre propio: Kim Hye Soo

Kim Hye Soo es una estrella del cine y la televisión de Corea, conocida por el público por su belleza, autoconfianza y su amplia gama de trabajo en la pequeña y gran pantalla. A lo largo de sus 38 años de carrera como actriz ha ido mejorando sus habilidades y técnicas de actuación, características que la llevaron a protagonizar 35 películas y 47 dramas. De ahí que esta actriz coreana se haya convertido en un camaleón de la interpretación capaz de adaptarse a cualquier papel, desde ama de casa o cantante de bar hasta juez de tribunal, ladrona profesional y líder de la mafia. Por algo es una de las actrices más queridas por los coreanos.

La veterana actriz nació en Busan en 1970. Su primera aparición en la pequeña pantalla fue en 1986 en un anuncio publicitario de Nestlé Milo, y ese mismo año también protagonizó el primer vídeo musical en formato de drama de Corea, titulado “Espacio vacío” de uno de los cantantes más famosos del país, Cho Yong Pil. Un año después, en 1987, saltó a la fama en su primer papel en la pantalla grande en la película Kam-Bo. Con tan solo 16 años ganó el premio a la mejor actriz revelación en su debut cinematográfico en los Premios de las Artes Baeksang. Y aunque la carrera de las actrices infantiles no siempre va en ascenso, no fue el caso de Kim Hye Soo, quien se convirtió en una de las estrellas adolescentes más populares en la década de los 80 y 90. La actriz coreana protagonizó una larga lista de series de televisión como el drama de época “Jang Hee Bin”, “Bajo el paraguas de la reina” y de detectives “Signal”. En cuanto al séptimo arte, es una de las actrices más taquilleras de la historia del cine coreano, al encarnar el personaje principal de películas como “Patada a la luna”, “Tazza”, “Los ladrones” o “El lector de rostros”. Así las cosas, se estima que unos 55,3 millones espectadores han visto sus películas. En cuanto a premios y reconocimientos, cabe destacar que a los 23 años se convirtió en la actriz más joven en ser galardonada con el Premio a la Mejor Actriz por la cinta “Primer amor” en el Blue Dragon Film Awards de 1993. Es más, recibió la estatuilla a mejor actriz en los tres premios cinematográficos más prestigiosos del país, así como otros muchos de las tres principales cadenas de televisión: KBS, MBC y SBS.





ⓒ HODU&U Entertainment

Esta veterana actriz se graduó del departamento de teatro y cine de la Universidad Dongguk y también hizo un master en medios de comunicación y tecnologías de la información en la Universidad Sungkyunkwan. A pesar de su exitosa carrera profesional, la actriz coreana afirma que es peligroso pensar que alguien tiene talento solo por el número de películas, dramas o trofeos recibidos. Agregó que para ella ser actriz es una profesión como otra cualquiera, a diferencia de ser un trabajo más expuesto y conocido por las personas. En su caso, confiesa que no tenía talento natural en la magia de la interpretación, por lo que tuvo que esforzarse al máximo y dar lo mejor de sí para mejorar en su trabajo. De hecho, en la década de los 90 empezó a dudar de sí misma como actriz y pensó que ese oficio no era para ella, pues por mucho que se esforzaba, no sentía que avanzaba sus habilidades interpretativas. Sin embargo, sin apenas darse cuenta poco a poco comenzó a disfrutar su trabajo, aunque todavía subraya que su mayor fortaleza es todo el trabajo esfuerzo que realiza para dar vida a los personajes en pantalla. Asegura que lo más importante es saber auto valorarse y disfrutar en ese camino de esfuerzo y dedicación para mejorar día a día, aunque solo sea algo: es decir, que el objetivo no sea el éxito, sino el crecimiento.

Hoy en día, Kim Hye Soo es considerada como una de las mejores actrices de Corea y modelo a seguir de las próximas generaciones por su actuación, estilo y manera de vivir dentro y fuera del escenario. Hablamos de una actriz cuyo nombre en sí se está convirtiendo en un ícono del cine y de la televisión coreana.