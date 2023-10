Con nombre propio: Kim Soo Cheol

Kim Soo Cheol es un famoso cantante de pop, compositor, guitarrista, rockero y guardián de la música tradicional coreana o gugak. Puede que su nombre resulte un tanto desconocido, sobre todo para los más jóvenes, pero seguro que muchos coreanos han escuchado y cantado alguna de sus canciones en numerosas ocasiones. De hecho, es el artista que ha dado voz a varias de las canciones favoritas de los coreanos como las tituladas “Una flor que no pudo florecer”, “¿Por qué no lo sabes?” y “Tú juvenil”, que fueron todo un éxito en los años 80. En aquellos tiempos llegó a alcanzar la cima de la popularidad en la industria musical, pero después decidió alejarse de la tendencia mayoritaria y enfocarse más en modernizar los sonidos tradicionales del país.

Este artista coreano nació en Seúl en 1957 y empezó a interesarse por el mundo de la guitarra y la composición escuchando a Bob Dylan y Jimi Hendrix. Debutó en un programa de radio de KBS en 1977 como integrante de una banda musical cuando estudiaba en el departamento de ingeniería de comunicaciones en la Universidad de KwangWoon. Al año siguiente, pasó a ser el líder del grupo musical “Pequeño gigante”, llegando a ser conocido y posteriormente referido con ese apodo. La banda liderada por Kim Soo Cheol ganó en 1979 el primer premio en uno de los festivales universitarios de música más importantes del país con la canción “Arcoíris de siete colores”. Sin embargo, el grupo no duró mucho, pues se disolvió en 1983. El “pequeño gigante” Kim parecía seguir el mismo camino ante la oposición de sus padres a su deseo de ser músico, por lo que lanzó su primer álbum en solitario en 1983 para despedirse y retirarse de los escenarios. Pero con gran sorpresa, las canciones de su primer disco lograron un gran éxito de ventas y eso le permitió obtener reconocimiento a nivel nacional. Y si en la década de los 80 fue uno de los cantantes más famosos entre los jóvenes del país, en la década de los 90 lo fue para los más pequeños, al componer y cantar el tema “Chiki Chiki Chaka Chaka” de la serie de dibujos animados “La supertabla voladora”, una de las series con mayor audiencia.





ⓒ SEJONG CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

El interés de Kim Soo Cheol por la música tradicional coreana comenzó en 1980, cuando él y sus amigos participaron en la banda sonora de un cortometraje que sería presentado en un festival internacional de cine juvenil en el extranjero. Afirma que quiso incluir la música tradicional coreana porque era una cinta que representaba y mostraba a la juventud coreana, pero al buscar en los libros de textos no halló mucha información, pues la mayoría de los contenidos eran sobre la música occidental. Y esa especie de vergüenza y curiosidad fue lo que le llevó desde entonces a investigar sobre la música tradicional coreana.

En una entrevista afirmó que su meta no era ganar dinero haciendo música, sino ser leal y fiel a la música tradicional coreana. Así lo expresó a su compañía discográfica y se hizo cargo de todos los gastos de producción. El primer álbum de su ambicioso proyecto musical tradicional llamado “El mundo del espíritu” salió al mercado en 1987, pero el resultado fue un fracaso y perdió una millonaria cifra. A pesar de este gran tropiezo, el amor por la música tradicional del artista siguió intacto. Por eso no tiró la toalla y siguió componiendo temas tradicionales, pero desde otro ámbito, como documentales, programas de televisión y cine. Quizá su obra más conocida sea la banda sonora de la película “Seopyeonje”, dirigida por el director Im Kwon Taek, que logró un gran éxito comercial. En los siguientes 40 años, este artista coreano dedicó toda su vida y su fortuna a su meta de siempre: modernizar la música tradicional coreana. No en vano lanzó más de 25 álbumes de este género musical. También explica que no le mueve el patriotismo, sino el sentimiento de responsabilidad y compromiso por preservar y promover la música tradicional coreana de manera equilibrada. En definitiva, desea servir de puente del valioso legado musical de Corea para que sea conocido y disfrutado por todos dentro y fuera del país, como la música occidental.