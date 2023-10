Colabo de Jungkook con The Kid LAROI y Central Cee

Jungkook de BTS sorprendió a sus fans de todo el mundo al presentar una inesperada colaboración con renombrados artistas internacionales.

El 20 de octubre, a las 8 de la mañana, la canción "TOO MUCH" estaba disponible en las plataformas musicales de todo el mundo, tema en que Jungkook trabajó mano a mano con el rapero australiano The Kid LAROI y el británico Central Cee.

El tema destaca por un contagioso ritmo que inevitablemente lleva a mover la cabeza al compás. La interacción entre los tres artistas eleva la pieza que enriquecen el ritmo y rap de Jungkook, hasta culminar con un pegajoso coro.

Y eso no es todo, la estrella del pop también aparece en el video musical de "TOO MUCH". Arranca con una escena donde Jungkook, The Kid LAROI y Central Cee aparecen como modelos principales de una revista. A lo largo del clip, los artistas van mostrando sus habilidades en distintos escenarios, hasta culminar disfrutando juntos de la melodía, dejando entrever una clara sintonía y química entre ellos.