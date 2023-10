TXT se consagra como “vendedor de doble millón” en tiempo inédito

Tomorrow by Together (TXT) ha consolidado su posición en la industria musical al convertirse en "vendedor de doble millón" por el asombroso tirón de sus dos últimos álbumes.

El tercer álbum de estudio de TXT, "The Name Chapter: FREEFALL", vendió 2.251.959 copias la primera semana, según datos de Hanteo Chart. Este logro sigue la estela del éxito de su quinto mini álbum, "The Name Chapter: TEMPTATION", que vendió 2.180.000 unidades en la primera semana de lanzamiento.

Tan impresionantes cifras han llevado a TXT a posicionarse entre los pocos artistas que han logrado vender más de un millón de copias con dos álbumes consecutivos en un mismo año. Pero lo que más sorprende es que el grupo haya logrado ese hito en solo 4 años y 7 meses desde su debut, estableciendo un nuevo récord en la industria del K-pop.