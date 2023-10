El ahora es hermoso (17) 입이 무거워

혜영: 어떻게 삼형제가 동시에 여자가 생기냐? 근데 형님 나한테

아무 얘기도 안 해준다. 내가 옆구리 쿡 찔러야 겨우 얘기해준다 니까.

Hye Young: ¿Cómo pueden haber conseguido novia los tres hermanos a la vez?

Pero Gyeong Ae no me cuenta nada al respecto. Tengo que sonsacarle para que me diga algo a duras penas.





만리: 뭐 그런 걸 알려 그러냐. 난 현재 여자친구 봤어.

Malli: ¿Para qué quieres saberlo? Yo vi a la novia de Hyeon Jae.

혜영: 봤어? 근데 왜 얘기 안 했어? 아무튼 쓸데없이 그런 덴 입이 무거워 .

Hye Young: ¿La viste? Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? No entiendo cómo puedes ser tan reservado .





만리: 우리 까페 데리고 왔어. 현재가 많이 좋아하는 거 같아.

Malli: La trajo a nuestra cafetería. Me dio la impresión de que Hyeon Jae está muy enamorado de ella.