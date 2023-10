Jisoo y Ahn Bo Hyun culminan su relación

Jisoo de BLACKPINK y el actor Ahn Bo Hyun han terminado su relación, según confirmó una fuente próxima a la industria del entretenimiento sin más detalles.

La noticia llega dos meses después de que ambos confirmaran su noviazgo, que se dio a conocer tras los rumores que recogió el medio Dispatch.

Jisoo llegó al mundo del K-pop en 2016 como integrante de BLACKPINK. Desde entonces, ha captado atención internacional por su impresionante voz y su belleza innata. En 2021, amplió su horizonte al mundo actoral con un destacado papel en la serie "Snowdrop". Además, en marzo lanzó "Me", su primer álbum en solitario, que rápidamente subió en listas y programas musicales.

Por su parte, Ahn Bo Hyun es reconocido por su trabajo como actor, aunque hizo alguna incursión en el mundo del espectáculo como modelo en 2007. Su talento lo ha llevado a aclamadas series como "Itaewon Class", "Yumi's Cells" y "Military Prosecutor Doberman". Recientemente, protagonizó la serie "See You in My 19th Life".