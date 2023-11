ATBO vuelve con un sencillo

ATBO regresa en noviembre con el sencillo "MUST HAVE".

IST Entertainment anunció el miércoles 1 que ATBO adornará su esperada vuelta con "MUST HAVE" el 27 de noviembre, su primer proyecto desde el lanzamiento del tercer mini álbum "The Beginning: 飛上" hace seis meses.

El grupo ya dejó huella como "Global Rookie" tras llegar a la cima de listas nacionales e internacional con el tema "Next to Me", logrando varios premios en destacadas ceremonias de K-pop.

Al anunciar su nuevo sencillo, ATBO compartió en las redes el póster de su regreso a la escena musical.

El póster evoca un invierno emocionante con paisajes nevadas, reconfortantes rayos del sol, y pilas de cartas que recuerdan el cálido espíritu invernal.

El álbum "MUST HAVE" de ATBO se prevé como una sincera confesión y un gesto de agradecimiento hacia los fans que ofrecieron un incondicional apoyo durante este año.

El sencillo verá la luz el 27 de noviembre a las 6 de la tarde y a partir de entonces estará disponible en las plataformas musicales.