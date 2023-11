Choi Jin Young, “Hogar, dulce hogar”

ⓒ Getty Images Bank

Sentía como si un agujero negro llamado muerte fuera solo un paso por delante. Cuando el dolor me invadía, pensaba que sería mejor morir. No sabía si intentaba evitar el dolor o la muerte. Yo no era una persona fuerte. No, había gastado toda mi energía en pasar por repetidos tratamientos y recaídas.

Necesitaba una fe de otro nivel que trascendiera la simple confianza de que la enfermedad no volvería a aparecer, o de pertenecer a ese grupo de pacientes que sobreviven pese a las bajas probabilidades.









Me llenaba de alegría pensar en la posibilidad de que la gente viniera aquí y llamara a la puerta para preguntar por algo que habían perdido hace mucho tiempo. Era realmente encantador imaginar entregarles sus objetos perdidos como si fuera un pequeño milagro. Era realmente especial.

Mi paraíso estaba en las pequeñas cosas de la vida: una ducha fría tras un día caluroso y sudoroso de verano; contemplar el cielo nocturno con una taza de té caliente en las manos en una noche de invierno; ver nuestras manos entrelazadas al despertar; el intercambio de miradas y sonrisas cómplices; disfrutar de un silencio confortable; hallar soledad en los libros; escuchar el suave sonido de la lluvia; observar tu espalda mientras camino detrás de ti; verte disfrutar del agua de cebada; y mirar tu encantadora sonrisa.

Mi paraíso está aquí, pero también sé que debo dejarlo aquí.





과거에 잃어버린 것을 기억하고 그것을 찾기 위해 멀리까지 찾아와

대문을 두드리는 사람을 상상하면 행복했다.

그들이 찾는 것을 기적처럼 꺼내어 건네주는 상상은 천국 같았다.





또한 나의 천국은 다음과 같은 것.

여름날 땀 흘린 뒤 시원한 찬물 샤워.

겨울날 따뜻한 찻잔을 두 손으로 감싸 쥐고 바라보는 밤하늘.

잠에서 깨었을 때 당신과 맞잡은 손.

마주 보는 눈동자.

같은 곳을 향하는 미소. 다정한 침묵. 책 속의 고독, 비 오는 날 빗소리,

앞서 걷는 당신의 뒷모습.

물이 참 달다고 말하는 당신, 실없이 웃는 당신.

나의 천국은 이곳에 있고 그 또한 두고 갈 것.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La protagonista ve que su vida está en riesgo, pues el cáncer podría reaparecer en cualquier momento. Podría haber pasado todos los días obsesionada y con ansiedad hacia el futuro, pero en vez de eso decide apreciar la belleza del presente y vivir de forma más significativa, con la esperanza de regalar su presente como un legado a su madre y su amante a futuro. Es una decisión extremadamente difícil, pero es la forma en la que la protagonista expresa su amor hacia sus seres queridos, aquellos que quedarán después de su partida. En este sentido, su nueva y última casa puede describirse como “dulce hogar”, como ese espacio donde la protagonista afrontará el resto de su vida con valentía, como algo aquellos que quedan recibirán a futuro como “el último regalo” de la protagonista.









La renovación terminó sin problemas. Mi madre todavía dice que no puede comprenderme. Pero la muerte no se trata de comprensión y el futuro tampoco es algo comprensible. Ahora siento que puedo recordar el futuro, pues lo tengo frente a mí como un recuerdo.

El nacimiento y la muerte nos llegan a todos, sin excepciones. No puedo decir que el proceso sea justo solo porque todos lo experimentemos. Ahora viviré con un propósito diferente. Una gota de lluvia en una tormenta, un copo de nieve en una ventisca, un grano de arena en una playa. Hay una gran diferencia entre su existencia y su ausencia, aunque probablemente Dios no esté interesado en ninguno de ellos.





공사는 무사히 끝났다.

엄마는 여전히 나를 이해할 수 없다고 말했다.

죽음은 이해의 문제가 아니니까,

미래를 이해하는 건 불가능하니까.

나는 이제 미래를 기억할 수 있다고 믿는다.

지금 눈앞에 내가 기억하는 미래가 나타났으므로.





탄생과 죽음은 누구나 겪는 일,

누구나 겪는다는 결과만으로 그 과정까지 공정하다고 말할 수는 없겠지.

이제 나는 다른 것을 바라보며 살 것이다.

폭우의 빗방울 하나, 폭설의 눈 한 송이, 해변의 모래알 하나.

그 하나가 존재하는 것과 존재하지 않는 것 사이에는 차이가 있다.

물론 신은 그런 것에 관심없겠지만.









Choi Jin Young nació en 1981 en Seúl. Debutó como escritora en 2006 con el relato ‘Trompo’.