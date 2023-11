Jungkook y TXT brillan en los MTV EMA 2023

Jungkook de BTS obtuvo dos premios en la ceremonia de "2023 MTV Europe Music Awards (2023 MTV EMA)".

Según anunció la página oficial de MTV EMA el 5 de noviembre (hora local), Jungkook fue seleccionado para la categoría "Mejor K-Pop (Best K-Pop)" y su canción en solitario "Seven" fue elegida en la categoría "Mejor Canción (Best Song)".

Por otro lado, el grupo Tomorrow X Together (TXT) fue galardonado en la categoría "Mejor Promoción (Best Push)", que reconoce a los artistas más prometedores en el mercado musical mundial.

La ceremonia de los MTV EMA estaba prevista en París, Francia, pero fue cancelada por las repercusiones del conflicto armado entre Israel y Hamás.