‘Sleep’ & Kim Kum Soon

Sleep (잠, Sueño)





Prácticamente un juego de dos personajes, con algunos papeles secundarios excéntricos, ‘Sleep’ trata sobre una pareja joven que vive en un bloque de apartamentos. Un hogar nada extraordinario compuesto por un matrimonio que vive feliz y sin problemas con un perro. El marido, Hyeonsu, es un reconocido actor de cine y su mujer, Sujin, es una oficinista que actualmente está embarazada de su primer hijo, una mujer con una positividad infatigable y tenaz cuyo lema en la vida es "Juntos podemos superar cualquier cosa", tal y como muestra una placa pegada en una de las paredes de su apartamento.





Una noche, Hyeonsu de repente habla dormido. Murmura "Alguien entró" pero rápidamente vuelve a caer en sueño profundo. El problema es que desde entonces Sujin no puede conciliar el sueño y empieza a explorar su apartamento a oscuras por si realmente entró una persona ajena. Escucha un golpe siniestro, aunque enseguida se da cuenta de que no es más que una puerta golpeando con el viento. Sin embargo, se pregunta entonces por qué su nuevo vecino de abajo viene quejándose de los ruidos fuertes que salen del apartamento durante más de una semana. Después de esa noche, Hyeonsu desarrolla el preocupante hábito de rascarse la cara mientras duerme, dejándose cicatrices y manchando de sangre su almohada. El médico diagnostica un trastorno de conducta durante el sueño REM, pero su suegra -la preocupada madre de Sujin- recomienda ayuda espiritual, de ahí la pareja contrata a una chamana, una mujer de mediana edad, profesional y algo glamorosa, que da por su cuenta un diagnóstico diferente: Sujin vive con dos hombres y uno de ellos no está vivo, en otras palabras es un espíritu.





Sintiendo un irremediable miedo interior, máxime después de nacer su hijo ante la posibilidad de que algo malo pudiera pasar al niño, Sujin toma todas las medidas que cree necesarias para mantener bajo control los extraños hábitos de sueño de su marido, mientras este, un amoroso padre y esposo de día, comienza a tener todos los motivos para temer a su mujer, que poco a poco se obsesiona. Aquí, el aspecto realmente inteligente de esta película es la forma en que cambia el personaje de Sujin. Pues mientras la historia avanza, son su ansiedad y las extremas acciones que toma para no sentirse amenazada por algo que no sabe exactamente qué es pero siente lo que se vuelve alarmante. Condiciones que en el film son representadas de manera formidable y escalofriante -en el mejor sentido de esta palabra- gracias a la actuación de Jung Yu Mi que va cambiando sorprendentemente de una compostura nerviosa a un frenesí total.





© BIG OCEAN ENM

Rostros del cine coreano: Kim Kum Soon





Kim Kum Soon, en ‘Sleep (잠)’ da vida a la chamana que contrata la pareja protagonista para combatir el miedo que sienten dentro del espacio que habitan, a partir de la extraña conducta que empieza a mostrar el marido mientras duerme. Se trata de una actriz que tras forjar una sólida carrera en cine independiente, empieza a abrirse camino también en la televisión y el cine comercial.





El trabajo más reciente de Kim Kum Soon fue ‘Big Bet (카지노)’, una serie original de Disney+ que recibió muy buenas valoraciones. En esta producción, Kim realizó un papel pequeño, eso sí sin pasar desapercibida dominando la escena que le tocó realizar. Así, en las seis series televisias que actuó marcó presencia pese a ejecutar roles secundarios, incluso periféricos, para demostrar que posee talento y es una actriz fiable en todos los sentidos.





La carrera de actriz de Kim Kum Soon comenzó en 2014. Pero el reconocimiento le llegó bastante tarde y podría decirse que 2021 y 2022 fueron la mejor época en su vida actoral hasta la fecha, pues en esos años se convirtió en ganadora de varios premios.

Primero, en 2021 estrenó la película ‘Jeongsun (정순)’, sobre una mujer de mediana edad que es víctima de violencia sexual digital. Por el trabajo interpretativo que realize para esta obra, Kim Kum Soon recibió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Roma y el Premio a la Mejor Actuación en el Festival de Cine Independiente de Busan, mientras que la obra en sí fue elegida como Mejor Película tanto en el citado festival cinematográfico intaliano, como en el Festival Internacional de Cine de Jeonju. Luego, en 2022, fue galardonada en el Festival Internacional de Cine de Busan con el Premio al Actor del Año por su actuación en la película ‘Estrella de Ulsan (울산의 별)’.