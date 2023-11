‘Love reset’ & Jung So Min

Love reset (30일)





‘Love Reset’ o ‘Treinta Días’, el título original en coreano del largometraje, versa sobre una pareja que pierde la memoria en un accidente cuando están a punto de divorciarse porque se odian a morir. La clave aquí es que los personajes centrales sufren amnesia al mismo tiempo y para recuperar los recuerdos deciden vivir como pareja. En otras palabras, están frente a una segunda oportunidad para mejorar su relación, aunque ninguno de ambos sabe que es una segunda oportunidad y lo viven con mejor disposición. Es más, intentan complementarse para hacer de esa convivencia poco usual y los hábitos o la conducta del otro que creían insoportables antes de perder la memoria resultan no serlo tanto. La variable, en cualquier caso, son los pedazos de memoria que van recuperando a medida que pasan los días y por los que tanto la relación como el trato cambian drásticamente. La pregunta es si sus nuevos recuerdos, bastante felices y agradables que surgen tras la amnesia podrán tapar los malos de antes del accidente, de cuando no se soportaban.





‘Love Reset’ es una película en general entretenida, sin embargo tiene sus claros puntos flacos que impiden dar a la obra una buena alta puntuación. Primero, suenan demasiado unidimensionales los diálogos y muchas de las situaciones que se plantean parecen forzadas y estar alejadas de la realidad. Pero lo peor es el código de humor muy poco sofisticado que incluso en aquellas escenas emotivas se mete y estropea el ambiente de la cinta, algo que se ve con frecuencia en las películas de comedia del cine comecial de Corea. Una explicación respecto a la imposición de la comedia en los momentos emotivos puede ser el énfasis que pone el realizador y guionista del film, el director Nam Dae Jung, en crear situaciones hilarantes más que en acentuar la interacción de sentimientos entre los dos personajes centrales. Así Love Reset, que se presenta como una comedia romántica, es más cómica que romántica. Es más, la parte romántica permanece debajo de la superficie, justo debajo de las risas y puede que haya pasado inadvertida a no ser por la amorosa actuación de Kang Ha Neul y Jung So Min. Como comedia romántica, esta película no entiende del todo bien la parte romántica, mientras se centra en los aspectos cómicos: los diálogos, las situaciones y las payasadas llenas de un código de humor que resulta un cliché, pero que no por eso deja de hacer reír al espectador.





ⓒ IEUM#

Rostros del cine coreano: Jung So Min





Jung So Min debutó en 2010 haciendo un papel bastante importante en la serie ‘Mal Hombre (나쁜 남자)’, protagonizada por Kim Nam Gil y Han Ga In. Desde entonces ha trabado sin discriminar roles, aunque tuvo la suerte de asumir personajes, sino centrales, con bastante peso dentro de la trama. Sin embago, no fue hasta 2017 cuando empezó realmente a llamar la atención y a obtener satisfactorias valoraciones por su trabajo. Eso fue gracias a la interpretación que hizo en la serie ‘Porque esta es mi primera vida (이번 생은 처음이라)’, una producción que recibió excelentes críticas y también logró buenas tasas de audiencia. Luego en 2018 siguió participando en obras de calidad, como por ejemplo ‘La sonrisa se ha ido de tus ojos (하늘에서 내리는 일억개의 별)’, remake de un mega éxito de la televisión japonesa titulado ‘Cien millones de estrellas’ y protagonizado por el galán de todos los tiempos de ese país Takuya Kimura.





En el cine, en tanto, Jung So Min debutó en 2008 en un cortometraje. Desde entonces tardo casi una década hasta obtener un papel protagónico en una película comercial. Esa cinta fue la comedia ‘Tú el papá, yo la hija (아빠는 딸)’, estrenada en 2017, después de la cual vinieron rápidamente otras producciones cinematográficas, como ‘Homme Fatale (기방도령)’ de 2019 y ‘Proyecto Caza de Lobos (늑대사냥)’ de 2022, que obtuvo dos premios en el Festival de Cine de Sitges de ese mismo año.





A propósito de 2022, fue definitivamente un año de éxitos para Jung So Min, no solo por los premios que consiguió la mencionada película, sino también por la gran aceptación que logró la serie ‘Alquimia de almas (환혼)’ no solo en Corea, sino también entre el público internacional, a tal punto de llegar a los primeros lugares en las listas de las series más vistas de Netflix en muchos países del mundo.