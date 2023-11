Jungkook de BTS sigue logrando notables éxitos en la industria musical de Estados Unidos.

Recientemente, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) otorgó la certificación de platino al sencillo "Seven" de Jungkook, lanzado el 14 de julio, tras superar un millón de ventas. Ese reconocimiento se añade a la certificación de oro que Jungkook recibió previamente por su colaboración con Charlie Puth en la canción "Left and Right".

Las certificaciones de la RIAA se basan en las ventas combinadas de álbumes físicos y digitales, descargas y reproducciones en línea, tanto de audio como de vídeo, con niveles que incluyen oro (500.000 unidades), platino (1 millón de unidades), multiplatino (2 millones de unidades) y diamante (10 millones de unidades).

El éxito de "Seven" también se refleja en Spotify, donde el 4 de noviembre ocupó el primer lugar en la lista "Daily Top Songs Global", confirmando su amplio reconocimiento internacional.