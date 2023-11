Con nombre propio: Yoon Do Hyun

Si hablamos del rock coreano, Yoon Do Hyun es aclamado como una leyenda viva de esta expresión artística que fue sinónimo de rebeldía y juventud. En concreto, es el líder de la banda YB, formada por cinco integrantes, la cual es para muchos coreanos uno de los mejores grupos de rock del país.

Yoon Do Hyun nació en 1972 en Paju, provincia de Gyeonggi, lugar donde se ubican varias bases militares estadounidenses. Se convirtió en un fan del rock después de ver un video cassette de un concierto en vivo de la banda de rock psicodélico “The Doors”. Las imágenes del vocalista tumbado en el suelo, saltando y quitándose la camiseta en el escenario, quedaron grabadas en la mente y corazón de quien se convertiría luego en uno de los mayores artistas del rock coreano. En la escuela secundaria no empezó como vocalista sino como baterista en una banda llamada “Guillotina”, y tras graduarse comenzó a trabajar en 1992 en un club de música folk rock. Hizo su debut en solitario en 1994, con su primer álbum titulado “Delante de la oficina de correos del otoño”. Lamentablemente, su primer trabajo no tuvo el éxito que esperaba por la tendencia musical de aquel entonces, dominado por la música pop. Más tarde formó la banda de rock “Yoon Do Hyun y la Banda”, que después pasaría a llamar simplemente “YB”. La fama y el éxito de la carrera de Yoon Do Hyun llegó cuando menos lo esperaba, ya que el grupo quedó disuelto en el año 2000 por diferencias musicales entre los integrantes y las enormes dificultades económicas que atraviesan las bandas alejadas del mainstream. Tras lanzar su cuarto álbum, que incluía una de sus primeras canciones “Dejarte ir”, dijo adiós a los escenarios y estaba por iniciar una nueva etapa de vida como adiestrador de perros. Sin embargo, el tema empezó a subir en las listas de éxitos hasta llegar a ubicarse entre los diez primeros, llevando a reagrupar a la banda YB pero con más fuerza, energía y, sobre todo, con fama. Desde entonces, su carrera musical ha seguido una trayectoria ascendente con grandes hits.





ⓒ DEE COMPANY

A lo largo de su carrera profesional Yoon Do Hyun no solo ha sido cantante de rock, sino también presentador, locutor de radio, jurado de programas de música y protagonista de obras musicales. En agosto de 2023, habló y compartió en sus redes sociales que en 2021 le diagnosticaron cáncer, cuando recién había comenzado a participar en los ensayos de un musical. Confesó que no quiso revelarlo para no preocupar a sus fans, pero después de tres años de tratamiento en 2023 recibió la confirmación de que las células cancerosas habían desaparecido. Recuerda que fue un periodo largo y de incertidumbre que le llevo a pensar que tener una mentalidad destructiva era más peligroso que la enfermedad en sí, animando a todos a superar la negatividad.

Si bien el rock ha ido cediendo popularidad a otros géneros en las últimas décadas, con grandes artistas y bandas como Yoon Do Hyun y YB, seguro que seguirá avanzado con fuerza, invitando a todos a levantar el puño en alto y a agitar la cabeza al ritmo de la música.