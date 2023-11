La última canción de Jungkook, "Standing Next to You", ha llegado al quinto lugar en la lista "Hot 100" de Billboard. Este notable logro sitúa a Jungkook por tercera vez entre los diez primeros puestos de tan reconocida listado, en competencia con artistas de renombre como Taylor Swift, Doja Cat y SZA.

Incluida en "Golden", su primer álbum en solitario, "Standing Next to You" ha logrado más de 10 millones de reproducciones en streaming y ha generado notables ventas tanto en formatos físicos como digitales. La canción, que se distingue por un estilo retro-funk, destaca especialmente por su poderosa interpretación y su emotivo mensaje de compromiso incondicional.

Para este nuevo éxito, Jungkook volvió a contar con los productores Andrew Watt y Cirkut, que ya colaboraron con él en su aclamado debut en solitario "Seven". Además de brillar en "Hot 100", "Standing Next to You" destaca en otras listas importantes de Billboard, como "Global 200" y "Global Excl. US".

Este año ha sido especialmente fructífero para Jungkook, pues otros sencillos de su carrera en solitario, como "Seven" y "3D", también han destacado en las listas de Billboard. Su álbum "Golden" confirma su éxito en ventas y popularidad, ocupando el segundo lugar en la lista de álbumes "Billboard 200".