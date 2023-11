SISTAR19 vuelve 11 años después

SISTAR19, la popular subunidad de SISTAR formada por Hyolyn y Bora, ha anunciado oficialmente su regreso en enero, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El próximo lanzamiento de SISTAR19 marca su primer regreso en 11 años, un largo silencio desde su último sencillo en 2013, “Gone Not Around Any Longer”. La unidad debutó en 2011 con el exitoso tema “Ma Boy”, que captó la atención del público y se convirtió en un gran éxito.

Próximamente habrá más detalles sobre el regreso de SISTAR19.