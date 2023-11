Seunghan de RIIZE suspende su actividad

Seunghan, integrante del grupo RIIZE, ha decidido frenar sus actividades.

SM Entertainment confirmó la decisión el 22 de noviembre, tras una profunda reflexión de Seunghan tras los problemas personales filtrados y difundidos en redes sociales, causando decepción y consternación entre su equipo y entre los fans.

La agencia mostró respeto por la decisión de Seunghan de no dañar más al grupo ni a sus compañeros, optando por suspender indefinidamente sus actividades.

A partir de ahora RIIZE continuará con seis integrantes, pero sin Seunghan.

SM Entertainment aclaró que los videos y fotos filtrados fueron tomados durante el tiempo libre de Seunghan antes de su debut, pero han sido editados para generar malentendidos, distorsionando la realidad y creando información falsa y difamatoria.

También anunció que emprenderá acciones legales y otras medidas contra aquellos tras esas filtraciones no autorizadas.

El grupo RIIZE debutó el pasado mes de septiembre y obtuvo popularidad con su álbum "Get A Guitar", que ha vendido más de un millón de copias. No obstante, su trayectoria ha estado plagado de controversias por el pasado de Seunghan, al aparecer en vídeos fumando en Japón cuando era menor de edad, o donde parece menospreciar a Soobin, de Tomorrow by Together, por mencionar dos ejemplos. También hay testimonios en línea de personas, presuntamente amigos de Seunghan, que ponen en duda su integridad.

Ante polémica y las demandas de los fans, que llegaron a realizar protestas con camiones pidiendo su salida, SM Entertainment decidió suspender las actividades de Seunghan y emprender medidas legales.