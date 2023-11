Lee Se Hyung, “Se venden emociones con descuento”

ⓒ Getty Images Bank

Previamente, los artistas pensaban que la IA jamás podría hacer arte. Argumentaban que se basaba en algoritmos, y que estos carecían de creatividad, por lo que no suponía una amenaza para el ámbito artístico, que requería de un gran talento creativo. Pero nada más lejos. A pesar de no tener creatividad, las obras generadas por IA eran capaces de ofrecer satisfacción emocional.

Todos los sectores artísticos estaban dominados por la IA, y el dinero que antes iba a manos de los artistas, fluía hacia las empresas tecnológicas. Resultaba irónico que la aspirante a guionista y el saxofonista, quienes una vez soñaron con convertirse en artistas, fueran precisamente los pioneros de la era del arte impulsada por la IA.









Un día, cuando la mujer llegó a casa y escuchó la melodía del saxofón. Su corazón se llenó de calidez al ver que su esposo había vuelto a tocar después de tanto tiempo. Pero pronto percibió algo extraño.

-Pero… ¿qué demonios haces?

El hombre solo fingía tocar el instrumento, pero el sonido procedía de la IA. En realidad, solo quería gastarle una broma y planeaba revelarla en el momento oportuno.

-¡Basta! –gritó la mujer.

Poco después, la mujer intentó disculparse con su marido, pero pedir perdón también requería mucha energía y ella estaba agotada emocionalmente. Tras dudar unos instantes, finalmente le envió un mensaje de texto creado automáticamente por la IA tras analizar su estado psicológico.





어느 날, 여자가 현관문을 열자 색소폰 소리가 들렸다.

오랜만에 듣는 그의 연주에 여자는 마음 한 곳이 따스하게 녹아내렸다.

그런데 무언가 이상했다.





“지금 뭐 하는 짓이야?”





남자는 색소폰을 부는 시늉만 하고 있었고,

연주 소리는 AI가 만든 것이었다.

원래 남자는 적당한 타이밍에 진실을 밝혀 웃긴 모습을 연출하려 했다.





“그만해!”





잠시 후, 여자는 남자에게 사과하고 싶었다.

그러나 사과란 감정적인 힘이 많이 소모되는 행동이었고,

여자는 사과를 하기에는 감정적으로 지쳐 있었다.

망설인 끝에 남자에게 문자메시지를 전송했다.

여자의 심리상태를 분석한 AI가 자동으로 생성한 문자메시지를.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La historia plantea un futuro donde la IA se ha convertido en parte esencial en la vida cotidiana, e ilustra cómo el sistema capitalista, enfocado en la practicidad y la eficiencia, puede afectar a las relaciones y a las emociones humanas. Al inicio del relato aparecen unos suplentes que se encargan de transmitir las emociones en reemplazo de otros, pero a medida que la tecnología avanza, esos roles humanos también son gradualmente reemplazados por la IA. Por supuesto, una relación forjada por la IA no podría ser genuina. El hombre y la mujer de la historia se casan, pero terminan divorciándose. En el mundo real, también hay “servicios emocionales” que facilitan la transmisión de emociones o mensajes en lugar de los clientes. La vida moderna es ajetreada, y muchas personas desean economizar su tiempo al expresar sus emociones. Además, la sociedad actual se ha acostumbrado al entorno online, que no requiere mucho desgaste emocional. Por tanto, cada vez recurren más al servicio de sustitutos para expresar sus propios sentimientos. El relato pone de manifiesto los posibles escenarios negativos de un futuro inminente.









Planeo vender pronto “la experiencia de tener una relación romántica con alguien”. Uno puede sobrevivir sin problemas aunque no tenga experiencias emocionales amorosas. Además, aunque tuviera una relación amorosa no podría sentir nada, pues ya he vendido la mayoría de las experiencias emocionales que podría compartir con mi amante. Por tanto, si hay algo que pueda vender a cambio de dinero, es el amor.

He decidido vender mis emociones futuras con descuento.





나는 조만간 ‘누군가와 사랑하는 관계로 맺어질 경험’을 판매할 계획이다.

사랑에 관한 감정 경험이 없더라도 생존은 얼마든지 가능하다.

게다가 누군가와 사랑을 맺는다고 해봤자

그 사람과 내가 함께 할 수 있는 게 없다.

사랑하는 사람과 함께할 감정 경험을 대부분 팔아치운 상태다.

그러니 조금의 돈이라도 벌기 위해 팔아버리는 게 차라리 나은 것, 그것이 사랑이다.





나는 내가 겪을 미래의 감정을 할인가에 판매하기로 결정했다.









Lee Se Hyung publica relatos en la plataforma de literatura BritG, mientras estudia y experimenta con diferentes géneros literarios.