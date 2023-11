Kim Hee Jin, “En mitad de la ruptura”

ⓒ Getty Images Bank

En nuestro segundo aniversario de bodas, junto con mi pastel de gasa favorito él trajo a Roy a casa. Era un robot mascota cuyo número de serie era RO-294759.

Roy era inteligente y adorable, y se portaba bien. Además era conveniente, tranquilo y limpio, algo obvio pues Roy no necesitaba ser alimentado ni lavado, a diferencia de las mascotas convencionales. Nuestras conversaciones y risas, que hasta entonces habían disminuido, regresaron con la presencia de Roy. Otro cambio positivo fue que con frecuencia nos sentábamos juntos por Roy.









Roy era un robot mascota equipado con el menor nivel de inteligencia artificial de los productos lanzados por TODO-IA. No obstante, Roy tenía una capacidad interactiva bastante inteligente. Podía comprender el lenguaje humano, distinguir expresiones faciales y comportamientos, y reconocer unas cinco emociones humanas.

A mí me incomodaba que Roy entrara en nuestro espacio privado, especialmente en nuestro dormitorio. El perro robot solía observar lo que hacíamos en nuestra cama, por lo que me apresuraba a echarle cuando teníamos intimidad. Entonces, mi marido dejaba de hacerme el amor y salía del cuarto para consolarlo.

-¿Por qué sigues echándolo?

Indignada porque el robot haya arruinado el momento culminante, no retrocedí.

-¡No me gustan sus ojos! ¡No me gustaron desde el principio!





로이는 ‘올-에아아이(ALL-AI)’사가 내놓은 제품 중에

가장 하등한 인공지능이 장착된 애견로봇이었다.

그럼에도 녀석은 꽤 스마트한 교감능력을 지니고 있었다.

인간의 언어와 표정과 행동들을 인지했고,

인간의 여러 감정 중에 다섯 가지 정도를 읽어낼 줄도 알았다.





그래서 나는 로이가 그와 나만의 공간, 특히 침실에 들어와 있으면 신경이 거슬렸다.

녀석은 유독 침대 위에서 벌이는 그와 나의 행위를 빤히 쳐다보곤 했는데,

그럴 때마다 나는 로이를 쫒아내기에 바빴다.

그러면 그는 관계를 하다 말고 침대에서 일어나 녀석을 달래러 쪼르르 따라 나갔다.





“왜 자꾸 로이를 밀어내는 건데!”





절정의 순간을 망쳐버린 게 화가 난 터라 나 역시 물러서지 않았다.





“난 저 녀석 눈동자가 맘에 안 들어! 처음부터 그랬어!”









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

En la obra, TODO-IA es un fabricante de robots de inteligencia artificial que se ajustan a las necesidades de los clientes. La protagonista solicitó un hombre robot que se dedicara a componer y que oliera a jabón. La compañía cumplió su solicitud, entregándole un androide de ese tipo, e incluso preparó el escenario para un romance y posterior matrimonio. Los dos se casan, pero la esposa humana se siente incómoda cuando el perro robot entra en su dormitorio y los observa fijamente mientras están en la cama. Esa reacción es natural para un humano, pero el marido androide no ve nada malo en que la mascota robótica los mire en los momentos íntimos. Ahí es cuando la mujer empieza a dudar sobre su relación. La trama se desarrolla en una era donde las personas pueden seleccionar a un cónyuge con IA programado a su gusto. La historia plantea preguntas fundamentales, como “¿qué es el amor, el matrimonio y la ruptura?”









Cerré el teléfono móvil y lo miré. Una vez que lo apaguen, en diez minutos, será reprogramado en otra versión con un trabajo diferente, comportamientos diferentes y una personalidad diferente. Ya no olerá a jabón, y su voz y sus andares cambiarán. Quizá la próxima vez ya no le guste cocinar y no habrá experimentado ninguna pérdida.





나는 휴대폰을 닫고 그를 바라봤다.

십 분후에 그의 모든 기능이 멈추고 나면

그는 다른 직업과 다른 성향과 다른 성격을 가진 또 다른 그로 재설정될 것이다.

그의 몸에서는 더 이상 비누향이 나지 않을 것이며,

목소리도 걸음걸이도 달라질 것이다.

어쩌면 다음번엔 요리하는 걸 별로 좋아하지 않거나

상실에 대한 두려움을 가져본 적이 없는 그가 될지도 몰랐다.





Le di unas palmaditas en la cabeza caída por última vez antes de levantarme. ¿Podría volver a enamorarme? ¿Y… volver a casarme? ¿Por qué me pregunto con quién se encontrará él más tarde?

Estaba a punto de ponerme los zapatos en el vestíbulo cuando lo miré. Su cabeza, ahora colgando con indiferencia, parecía asentir para decirme: "Hasta luego".





나는 고개를 떨군 그의 머리를 마지막으로 쓰다듬어 주고는 자리에서 일어났다.

나는 다시 사랑이란 걸 할 수 있을까? 결혼은?

그런데 왜 나는 다음에 그가 만나게 될 여자가 궁금해지는 걸까?





현관으로 나가 신발을 꿰어 신으려던 나는 뒤돌아 가만히 그를 쳐다봤다.

힘없이 떨궈진 그의 고개가 나를 향해

잘 다녀오라며 인사를 하는 것만 같았다.









Kim Hee Jin nació en 1976 en Gwangju. Debutó como escritora en 2007 al ganar el concurso literario de primavera del diario Segye Ilbo con “La lengua”.