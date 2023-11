Choi Ji Ae, “Amor y dinero”

ⓒ Getty Images Bank

Si no me hubiera encontrado con H anoche.

Si H no me hubiera preguntado por él, o si todavía salía con esa chica.

Si H no hubiera atacado mi debilidad al preguntarme: "Ese bastardo todavía no te ha devuelto el dinero, ¿verdad?".

Si H no hubiera hecho todo eso, hoy no habría visto su Instagram.









Quería decirle a H que todos vivimos nuestras vidas como si corriéramos en una cinta y que la vida de todos era miserable. Quería consolarlo aunque fuera con palabras obvias y banales.

-No nos veo saliendo. No siento nada.

Me tragué lo que realmente quería decir y bromeé para evitar la dura verdad. Quizá H ya la conocía bien. La vida era igualmente dura aunque uno ya lo supiera, y era difícil encontrar un equilibrio.





H에게 말해 주고 싶었다.

모두가 쳇바퀴 돌 듯 살고 있다고.

사는 게 애처롭기는 다들 매한가지라고.

그렇게 뻔하디 뻔한 상투적인 위로라도 건네고 싶었다.

너랑 연애는 도저히 안 되겠다. 완전 불감증인데?

나는 하고 싶은 많은 말을 안으로 삼키고 대충 농담으로 얼버무렸다.

어쩌면 H가 이미 너무도 잘 알고 있을 거란 생각이 들었다.

그걸 알아도 실은 균형 잡기가 어려운 게 인생이니까.





Me senté y accedí a las redes sociales de mi exnovio. ¿Cuál será su contraseña? Nunca pude averiguarlo.

Quería descubrir su contraseña y romper el mundo que ellos creían sólido. No tuve otra opción que iniciar sesión en mi cuenta de Instagram para acceder a la suya. El tiempo que compartieron juntos durante dos años estaba ahí para que la gente lo viera, al igual que el tiempo que habíamos compartido antes de eso. Quería borrar todo de una vez. Tras dudarlo mucho, presioné el botón de eliminar.





자리에 앉아 그의 SNS에 접속했다.

비밀번호는 도대체 뭘까?

끝내 알 수 없었다.

그의 비밀번호를 알아내 견고하다 믿고 있는 그들의 세계를 공중분해하고 싶었다.

나는 별 수 없이 나의 인스타로 로그인 해 들어갔다.

그곳에는 지난 이 년 동안 그들이 공유한 시간이 있었고,

그 이전에 나와 그가 공유한 시간이 존재했다.

한 순간 모든 걸 지워버리고 싶었다.

오랜 망설임 끝에 계정 삭제 버튼을 눌렀다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

El título de la historia, "Amor y Dinero", sugiere que el amor y el dinero se equiparan, y que el amor puede tener un precio. La familia de la protagonista se desmorona debido al dinero. Irónicamente, ella trabaja en una empresa privada de préstamos y utiliza el dinero que gana para ayudar a su novio, pero su relación termina por cuestiones financieras. El dinero prácticamente arruina su vida. En ese proceso, descubre que muchas personas están atrapadas en vidas que detestan por el dinero. Finalmente decide cerrar su cuenta de redes sociales porque ya no alberga expectativas de hallar el amor.









¿Por qué no habré hecho esto antes, si puede hacerse en un solo instante? ¿Qué otras cosas más duras me esperan en la vida? Pero… no hay vida sin dolor. No, no sería vida si fuera indolora.

Sentí una larga sombra detrás de todo lo que creía ser felicidad. Como he venido haciendo todo este tiempo, seguiré viendo cómo muchos se endeudan o se enfrentan a quiebras porque no pueden saldar el amor acumulado.





단숨에 끝나 버릴 그 일을 왜 오래도록 하지 못했을까.

얼마나 더 한 일들이 남아 있을까.

하지만 아프지 않은 삶은 없었다.

아니, 아프지 않았다면 그것은 그 누구의 삶도 될 수 없었다.





행복하다고 믿었던 모든 것들의 그림자가 길게 느껴졌다.

여태 그래 왔듯 앞으로도 이월 되거나 체납된 사랑을

갚지 못하고 파산하거나 도산하는 사람들을 나는 많이 목격할 것이다.





La fecha de vencimiento del pago se aproxima lentamente, pero no sabrán cómo hacer frente a los intereses, y mucho menos al capital. Abrumados por la deuda de amor, se declararán en bancarrota. Pero pese a todo vendrán aquí para resolver la escasez de amor, o quizás para mantener su amor empobrecido.

El amor sigue existiendo, persistente y constante, a pesar de su elevada tasa de interés y sus imposibles pagos de capital. No puedo decir si es desafortunado o no.





원금을 갚아야 할 날은 서서히 다가올 테지만

그들은 원금은커녕, 불어 가는 이자조차 탕감할 방법을 알지 못할 터였다.

사랑의 부채를 떠안고 사람들은 쉽게 파산 신고를 하고,

그럼에도 사랑의 빈곤함을 해결하기 위해 이곳을 찾을 것이다.





혹은 빈곤한 사랑을 유지하기 위해서라도,

아직도, 여전히 그리고 언제나

사랑은 높은 이자율과 원금 상환 불가능을 무릅쓰고 지속되곤 했다.

이 또한 불행인지 다행인지 모르겠지만..









Choi Ji Ae nació en 1980 en Seúl. Debutó como escritora en 2014 con el relato “Dulce ficción”.