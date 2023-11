Jungkook y Usher unen fuerzas en un nuevo remix

Una emocionante colabo se perfila en el horizonte entre Jungkook, de BTS, y el reconocido cantante Usher.

En un anuncio sorpresa en la medianoche del 29 de noviembre, BIGHIT MUSIC reveló que Jungkook lanzará el 1 de diciembre un remix de su sencillo en solitario "Standing Next to You", junto con Usher.

Según la agencia, este nuevo remix donde participa el aclamado cantante estadounidense, enriquecerá la vibrante energía del tema original con una textura suave y aterciopelada, destacando la sinergia entre ambos artistas.

El remix de "Standing Next to You verá la luz el 1 de diciembre a las 2:00 p.m (hora de Corea).