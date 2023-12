ITZY anuncia nuevo álbum y gira mundial

ITZY lanzará un nuevo álbum seis meses después del último lanzamiento.

Según su agencia, JYP Entertainment, ITZY lanzará su segundo álbum de estudio titulado "BORN TO BE" el 8 de enero a las 6:00 de la tarde (hora de Corea), el primero desde "KILL MY DOUBT", su séptimo mini álbum lanzado en julio.

Su nuevo disco incluirá un total de 10 temas, incluido el que abre el álbum, "UNTOUCHABLE", además de "BORN TO BE", "Mr. Vampire" o "Dynamite", entre otros. El álbum destaca por ser el primero en incluir pistas en solitario de cada integrante, tras participar en la composición de sus primeros temas en solitario.

Además, ITZY prepara una segunda gira mundial que comenzará con un concierto en Seúl los días 24 y 25 de febrero. La banda espera superar el éxito de su primera gira "CHECKMATE", que comenzó en agosto del año pasado en Seúl y agotó entradas en ocho ciudades de Estados Unidos y siete regiones de Asia.