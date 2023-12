V colabora en nuevo videoclip IU

IU prepara su regreso a la escena musical con el apoyo de V, de BTS.

Según informó EDAM Entertainment, la agencia de IU, la artista ha finalizado la grabación del videoclip de su nuevo sencillo, donde colabora V.

El tema forma parte de su próximo álbum que saldrá durante el primer semestre del próximo año, aunque todavía no hay fecha exacta.

Cabe recordar que V ya hizo un cameo como invitado en "IU’s Palette", el canal de YouTube de IU, el pasado mes de septiembre.

Por otra parte, EDAM Entertainment explicó que IU tiene una agenda muy apretada, pues está ultimando los últimos detalles del rodaje del drama "You Have Done Well", que se estrenará en 2024, a lo que se suma la producción de su nuevo álbum, animando a los fans a seguir los futuros lanzamientos y proyectos de IU.