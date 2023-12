Lee Seon Hee, “La cuenta”

ⓒ Getty Images Bank

Recé para que mi esposo perdiera una pierna en un accidente automovilístico o al recibir una patada de un caballo. La razón de pensar eso fue que hacía siete meses había perdido una pierna y me gané el orgulloso apodo de ‘renga’. Si mi esposo tiene dos piernas mientras yo tengo solo una, sin duda se arruinaría el equilibrio entre nosotros, y nada que pierda el equilibrio puede ser perfecto.









La sospecha era como un gato callejero.

¿Quién puede asegurar que mi marido, con su corbata nueva, no estaba usando su ingenio para seducir a otra mujer?

Salió corriendo diciendo que volvería pronto. Intenté levantarme, pero mi pierna no respondió, así que acabé apoyada contra la pared.

Esa sospecha felina ignoró todo en mí y me volvió loca. Mi dignidad apartó a mi autoestima, mi honor, y hasta la confianza creada entre nosotros dos, y llegué a la siguiente conclusión: "Mi marido se puso una corbata nueva y se fue a ver a una perra con las dos piernas intactas".





의심은 도둑고양이와 같다.





그 새 넥타이를 맨 남편이 이 밤에 내가 아닌 다른 여인에게

좀 더 많은 호감을 사려고 온갖 지혜를 짜내지 않으리라고 누가 보장할 것인가.





그는 두어 마디 다녀온다는 말을 마치고 전에 없이 급하게 나가 버렸다.

나는 나도 모르게 벌떡 일어나려고 했으나

다리가 말을 듣지 않아 그냥 벽에다 몸을 기대버렸다.





도둑고양이와 같은 의심은 내 모든 것을 무시하고 나를 미치게 했다.

내 모든 교양이 애써 쌓아오던 자존심과 체면

그리고 그와 나 사이에 굳게 받들던 믿음을 무시하고

끝끝내 이러한 결론을 만들고야 말았다.





‘남편은 새 넥타이를 매고 두 다리가 성한 계집을 찾아갔다.’









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La pierna perdida de la protagonista simboliza su difícil situación y la pérdida de libertad que experimenta por su matrimonio. La obra no critica al esposo en particular, sino más bien cuestiona un sistema matrimonial que une a una mujer a una familia, causándole daño y haciéndola perder su identidad como persona. La protagonista expresa que quiere la pierna y la vida de su marino, para tener un calculo justo de la cuenta. Esto no es una muestra de ira o venganza, sino un calculado análisis de la situación. Ella afirma que la realidad sólo podrá superarse cuando se le da una compensación equivalente al peso de la pierna o de la vida de su marido, de modo que la relación entre la pareja se vuelva igualitaria y se restablezca el equilibrio entre ellos. La historia va más allá de un simple accidente: aborda las desigualdades inherentes al rol de hombres y mujeres en el matrimonio en la década de 1930. Al comentar de la factura, la protagonista no solo habla de obtener una factura justa para ella, sino equidad para todas las esposas en esa época.









La noche parecía haberse vuelto profunda. Hacía tiempo que se había apagado la estufa y el frío era insoportable. Tal vez debía volver a meterme en esa cama de madera aunque no tuviera nada de sueño. Llevaba siete noches sin dormir desde que salí casa, pero no estaba cansada. Quizás eso fuera lo que llaman “un milagro”.

Llegué hasta aquí sin cometer un asesinato. Es la debilidad, el cariño de todas las mujeres esposas lo que las hace rendierse sin haber recibido lo que les corresponde.

Tengo la intención de quedarme aquí un tiempo. Me quedaré en esta tierra hasta que mi cuenta esté totalmente saldada.

Me gusta que en esta tierra haya bandoleros, una historia de cerdos que se alimentan del cuerpo de niños muertos y una soledad que se asemeja a la muerte.





밤이 어지간히 깊어진 모양이다.

스토브에 불이 꺼진 지 오래여서 추워서 견딜 수 없다.

아무리 잠이 아니 와도 저 나무 침대 속으로 들어가야 할까보다.

집을 떠나 일곱의 밤을 뜬 눈으로 새워도 조금도 피로를 모르겠다.

기적이란 아마 이따위겠지.





나는 아직 살인을 하지 않은 채 이곳으로 왔다.

받을 것을 다 못 받고 그대로 주저앉는 것이

모든 아내 된 자의 약점이요, 애교인 모양이다.





나는 얼마 동안 이곳에 더 머무를 것이다.

내 계산서를 완전히 청산할 때까지 이 땅에 더 있을 것이다.





이 땅은 마적이 있어서 좋고

돼지가 죽은 아이 시체를 물고 뜯어먹는다는 이야기가 있어서 좋고

죽음 같은 고독이 있어서 좋다.









Lee Seon Hee nació en 1911 en Hamheung, provincia de Hamkyong del Sur. Debutó en 1934 con el relato “Farola”.