Jungkook de BTS ha sido galardonado con el certificado de platino por la Asociación de la Industria Discográfica de Japón.

Big Hit Music, su agencia representante, anunció dicho reconocimiento por su primer álbum en solitario, bautizado como "Golden", tras vender más de 250.000 copias, según datos de noviembre.

Dicho logro solo muestra la punta del iceberg en la popularidad de Jungkook como artista individual, pues también ha logró el oro por sus temas en solitario "Euphoria" y "Seven", así como por su colaboración en "Left and Right" con el cantautor estadounidense Charlie Puth, por su ingente número de reproducciones.

Dicho reconocimiento refuerza la posición de Jungkook no solo como integrante de BTS, sino también como influyente artista individual en la escena mundial.