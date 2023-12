ATEEZ salta al nº1 de Billboard 200 con su debut

Ateez ocupa el número uno en la prestigiosa lista de álbumes de Billboard.

La revista musical de Estados Unidos reveló el día 10 que el último álbum de Ateez, "The World Ep. Fin: Will", saltó directamente a la cima, superando lanzamientos de renombrados artistas internacionales como Taylor Swift con "1989 (Taylor's Version)" y Drake con "For All The Dogs".

Este logro supone un hito para Ateez, que por primera vez sube al número uno del "Billboard 200". Así, el grupo se une al exclusivo club de artistas de K-pop que han logrado este honor, donde figuran nombres destacados como BTS, SuperM, Stray Kids, BLACKPINK, Tomorrow X Together (TXT) y NewJeans.

El éxito de Ateez es singular pues proviene de KQ Entertainment, una agencia más modesta respecto a gigantes del sector como Hybe, SM Entertainment, YG Entertainment o JYP Entertainment. Su triunfo no solo refleja la calidad y el atractivo de su música, sino también un cambio en la dinámica de poder en la industria musical coreana, donde agencias más pequeñas empiezan a dejar su impronta en el escenario mundial.