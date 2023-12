Lim Seon Woo, “No brilla la luz”

ⓒ Getty Images Bank

Debía reconocer que Koo y yo habíamos logrado llevar una vida digna gracias a las medusas. Ya no nos atrasábamos con nuestras facturas, ni teníamos que pedir dinero prestado a nuestros amigos. En mi caso, generaba una medusa cada tres días. Eso significaba que había tantas -como cantidad de medusas- personas cansadas de vivir, pero sin fuerza para quitarse la vida. Koo y yo cada vez éramos más indiferentes a la transformación de los clientes.

Mi nueva clienta era Kim Jeon, una mujer de 51 años que se había divorciado hacía tres. En su solicitud solo escribió que quería convertirse en medusa.









Cuando el hombre se fue, cerré la cortina y esperé a que Jiseon emitiera luz. Pero supe que ella no brillaría.

En el momento en que él entró en la habitación, el ambiente cambió y comprendí que me había equivocado. Cuando Jiseon vio al hombre, decidió seguir amándolo en vez de renunciar al sentimiento. Pensé que Jiseon permanecería para siempre siendo ella misma, sin transformarse en medusa.





사장이 떠난 집에서 지선 씨와 나는 커튼을 치고 빛을 기다렸다.

나는 지선씨가 빛나지 않으리라는 사실을 예상하고 있었다.





죽집 사장이 들어서고, 집 안의 공기가 달라지는 순간,

나는 내가 잘못 생각했다는 사실을 깨달았다.

사장을 본 지선씨는 미련을 버리는 대신 그를 계속해서 사랑하기를 선택한 것이다.

나는 지선씨가 영원히 해파리가 아닌 지선씨로 남게 될 것이라고 짐작했다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La protagonista había dejado de cantar porque no lograba ganar dinero, y optó por ganarse la vida viendo cómo otros morían. Pero sufre un cambio de mentalidad cuando conoce a Jiseon, quien decide morir como ser humano, sin dejar los sentimientos propios de los humanos. Y al igual que Jiseon no renuncia a sus verdaderas emociones hasta el último instante de vida, la protagonista decide no darse por vencida y apuesta por seguir cantando. Llama la atención la última oración de la obra que dice: “pensaré en la luz que brillará mi vida una sola vez”. Esa frase parece preguntar a los lectores cuál es la luz que nos hace humanos, en tiempos en que la naturaleza humana se desvanece.









Cerré los ojos y pensé en la luz que Jiseon debió haber visto. ¿Sería una luz tan brillante y hermosa como la que había visto en la playa hacía tanto tiempo?

Cogí mi teléfono móvil y llamé a Koo.

-Koo, voy a volver a cantar. Hoy me marcho a Seúl.

Pensé en qué haría de ahora en adelante mientras miraba el tanque de agua vacío.

Al llegar la noche dejaré a Koo y tomaré un autobús nocturno.

Volveré a cantar, sin importar si fracaso o no.

A medida que me aleje de la playa, pensaré en la luz que brillará en mi vida una sola vez, esa luz que Jiseon logró ver.





나는 눈을 감고 지선씨가 봤을 빛에 대해 생각했다.

그 빛은 지선씨가 오래 전 바닷가에서 본 것처럼 환하고 아름다웠을까.





나는 휴대폰을 집어 들어 구에게 전화를 걸었다.





“구.. 나 다시 노래하려고. 오늘 서울로 돌아갈 거야.”





나는 빈 수조를 바라보며 앞으로의 일을 생각했다.

나는 오늘 밤 구를 떠날 것이고 심야버스에 오를 것이다.

다시 노래를 부르고 다시 망하거나 망하지 않을 것이다.

그러나 해변에서 멀어지는 동안에는 지선씨가 보았을 빛,

단 한 번의 빛만을 생각할 것이다.









Lim Seon Woo nació en 1995 en Seúl. Debutó como escritora en 2019 con el relato “Un poco soportable”.